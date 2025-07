Lecture Zen Résumer l'article

Electronic Arts a dévoilé la première bande-annonce pour sa future simulation de foot, EA Sports FC 26, attendue pour le 26 septembre 2025. L’éditeur se concentre sur des améliorations drastiques, décidées à partir des retours de fans.

Dans notre test de EA Sports FC 25, réalisé par mon collègue Nicolas Lellouche (qui passe sa vie à jouer et est fan du PSG), nous avions déploré un manque cruel de nouveautés et un gameplay en mode sur place. Pour EA Sports FC 26, Electronic Arts annonce avoir procédé à une évolution immense, basée sur les retours des joueuses et des joueurs. C’est en tout cas ce que l’éditeur américain souhaite nous faire comprendre, dans la toute première bande-annonce diffusée le 16 juillet 2025.

Electronic Arts va jusqu’à jouer la carte de l’autodérision en affichant des commentaires négatifs, qui seraient donc adressés dans EA Sports FC 26. On se méfiera quand même des belles promesses de la multinationale, qu’il faudra vérifier avec une manette entre les mains. La simulation reine de foot sera disponible le 26 septembre 2025, sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch, Switch 2 et même Amazon Luna. Jude Bellingham et Jamal Musiala, respectivement stars du Real Madrid et du Bayern Munich, sont les égéries cette année. Tout comme Zlatan Ibrahimovic.

EA promet des changements profonds pour le prochain EA Sports FC

« EA Sports FC 26 est bâti avec vos retours », lit-on en guise de slogan, inscrit en gras dans le communiqué qui présente les premiers détails à connaître. Les développeurs vantent des modifications sur les fondations du gameplay, en listant plusieurs éléments qui parleront aux aficionados. Concrètement : « une meilleure réactivité et fluidité des dribbles, des trajectoires de course recalibrées pour des mouvements de joueurs plus explosifs, un tout nouveau positionnement des gardiens de but, des animations volumétriques proches du corps, de nouveaux styles de jeu et rôles de joueurs plus polyvalents. ».

EA Sports FC 26 inclut par ailleurs deux préréglages de gameplay : l’option compétitive, basée sur les changements énoncés, et le mode authentique, qui offrira l’expérience la plus proche possible du football (notamment en Carrière).

EA Sports FC 26. // Source : EA

En termes de contenu, les chiffres donnent le tournis : plus de 20 000 athlètes disponibles, un pool de 750 clubs et équipes nationales, 120 stades reproduits et plus de 35 championnats. EA se vante d’avoir nourri 300 partenariats avec des acteurs du football, en dépit de son divorce avec la FIFA désormais consommé.

On rappelle quand même que EA Sports FC 25 n’a pas eu les performances commerciales attendues, ce qui a poussé l’éditeur à revoir ses prévisions financières à la baisse au début de cette année. Autant dire que EA Sports FC 26 doit réussir sa saison s’il ne veut pas mettre toute une institution en péril. Comme le Real Madrid.

