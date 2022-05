Pour la première fois depuis 2006, la France organise la finale de la Ligue des champions. L’événement sera réalisé par Canal+, en charge de distribuer un signal à tous les diffuseurs de la planète. Le groupe français nous raconte les coulisses d’un tel événement.

Samedi 28 mai, plusieurs centaines de millions de personnes auront les yeux tournés vers le Stade de France. La finale de la Ligue des champions, initialement prévue à Saint-Pétersbourg, a été déplacée en Seine-Saint-Denis en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Liverpool et le Real Madrid tenteront tous deux d’obtenir la Coupe aux grandes oreilles, mais un seul de ces deux clubs mythiques y parviendra.

80 000 heureux élus seront présents physiquement, des centaines de millions d’autres suivront l’événement à la télé. Mais savez-vous comment se réalise un événement d’une telle ampleur ? Il se trouve justement que, cette année, c’est Canal+ qui a été choisi par l’UEFA pour réaliser la finale. Pour la première fois, il compte diffuser un match de football en 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Canal+ réalise pour toutes les chaînes

On oublie souvent cet aspect, mais, pour regarder un match à la télé, il faut bien que quelqu’un le réalise. Canal+ est coutumier du fait et réalise tous les matchs de Ligue des champions qui ont lieu en France. L’UEFA l’a donc désigné pour retransmettre le deuxième match le plus attendu de l’année (après la finale de la Coupe du monde en décembre).

Au vu de l’importance de l’événement, Canal+ est obligé de voir les choses en grand. C’est la plus grosse production sportive réalisée par le groupe ces dernières années. Les images que vous verrez sur Canal+, mais aussi sur TF1 et RMC Sport samedi, proviendront toutes de Canal+. Le groupe nous a indiqué avoir prévu une quarantaine de caméras autour du stade, 5 semi-remorques, 4 cars régies, 1 caméra aérienne 3D sur le toit et, puisqu’il faut marquer le coup, un hélicoptère. Ces dispositifs seront dédiés au flux global qu’il partagera à l’UEFA, qui se chargera de le distribuer à tous les ayants droit.

Il y aura plus de 40 caméras autour de la pelouse. // Source : Unsplash/Maxime Hopman

En plus de ce flux officiel, Canal+ disposera aussi de ses propres caméras, dédiées à ses propres chaînes, pour par exemple zoomer sur un joueur sur le blanc. Les autres diffuseurs pourront faire de même s’ils le souhaitent mais, pour les images du match Liverpool-Real Madrid, il leur faudra utiliser le flux de Canal+.

Un flux 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos

Justement, parlons de ce fameux flux. C’est à notre connaissance historique, Canal+ a décidé de ne pas le réserver aux diffuseurs. En plus des chaînes Canal+ (Full HD) et Canal+ UHD (4K) classiques, qui diffuseront le match normalement, le groupe Canal+ a décidé de proposer à ses abonnés un accès direct au flux qu’il proposera aux partenaires de l’UEFA. Autrement dit, si vous le souhaitez, vous pourrez regardez le match sans commentaires, sans publicités et sans programme à la mi-temps. Vous verrez et entendez le stade, comme si vous y étiez.

Image fournie par Canal+ et Dolby pour illustrer l’expérimentation. // Source : Canal+

Ce canal, nommé « Canal+ Finale UEFA Champions League » sera éphémère. Accessible depuis l’application myCANAL sur Android, iOS et tvOS (il faut impérativement une Smart TV Android récente, une Nvidia Shield, une Fire TV 4K ou une Apple TV 4K de 2021 pour en profiter, il proposera un flux 4K HDR (Dolby Vision 8.4 ou HLG) et une sortie sonore Dolby Atmos. Jamais un match de foot n’aura été proposé dans une telle qualité en France, ce qui promet d’être spectaculaire pour les propriétaires d’un téléviseur haut de gamme.

Si Canal+ Finale UEFA Champions League sera accessible de tous les abonnés Canal+ (pas besoin d’être abonné au bouquet sport), il ne sera pas bien mis en avant dans myCANAL. Il faudra aller le chercher très loin dans la liste des chaînes de myCANAL (juste après Canal+ F1) pour y accéder, ou se rendre dans l’onglet « Sport ». Sur Canal+ UHD, la chaîne 4K de Canal+ disponible tout le temps, le match sera proposé en 4K SDR, avec les programmes classiques. TF1 et RMC Sport, sur leurs flux 4K, diffuseront aussi le match en 4K SDR.

Une expérimentation avant la généralisation ?

Après Liverpool-Real Madrid, la chaîne 4K Dolby Vision de Canal+ sera détruite. Il s’agit d’une expérimentation de Canal+ qui reconnaît qu’il cherche à innover et qui, contrairement à d’autres diffuseurs, veut rattraper le retard de la France en matière de 4K. Diffuser un match en cette qualité ne nécessite pas un matériel différent, les caméras 4K habituellement utilisées sont déjà compatibles. Il ne s’agit que d’une question d’encodage et de bonne volonté.

Dans le futur, Canal+ espère pouvoir proposer plus souvent des événements en cette qualité. Le groupe aimerait aussi rendre un plus grand nombre d’équipements compatibles, son propre décodeur ne l’est pas encore aujourd’hui. Aujourd’hui, Canal+ diffuse déjà beaucoup d’événements sportifs (Formule 1, Moto GP, Premier League, Ligue des champions…). Plus tôt en 2022, myCANAL avait expérimenté la 4K Dolby Vision avec Eurosport et les JO d’hiver.