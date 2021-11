Des chevaliers ! Des armes ! Des combats ! Des gros monstres ! Voilà tout ce qu'on a repéré dans ces 20 minutes de gameplay d'Elden Ring, présentées par Bandai Namco, et très riches en informations.

Bandai a prévenu en début de vidéo : « Ces images proviennent d’une version PC qui est encore en développement, il est possible qu’elles ne soient pas représentatives du rendu final. » Pourtant, les vingt minutes de gameplay d’Elden Ring, dévoilées le 4 novembre 2021 dans l’après-midi, étaient déjà très, très impressionnantes.

Le jeu prévu pour le 25 février 2022 était jusqu’ici très mystérieux ; on en sait à présent beaucoup plus, en matière d’esthétique, de monde ouvert, de manipulation des personnages, de rencontres, d’armes et de nouveautés.

Plutôt que de tout décortiquer seconde par seconde, voici tous les éléments qui nous ont le plus marqués au cours de cette démonstration de force.

Dans Elden Ring, les boss sont immenses

On s’en doutait déjà au vu des premières images promotionnelles : dans la veine des célèbres Dark Souls, Elden Ring proposera d’affronter des immenses monstres. Au cours des quelques minutes de gameplay, on a pu voir le protagoniste affronter un dragon de 10 fois sa taille, en lui tournant autour avec son cheval. Puis essayer d’abattre, avec l’aide d’une compagne de route, un centaure.

À la fin de la présentation, « nous challengeons Godrick the Golden, un demi-Dieu », annonce la voix-off. Et ils n’ont pas menti sur la marchandise. L’ennemi gigantesque fait tournoyer de nombreuses armes avec ses multiples bras (oui, il en a plus que deux), avec agilité et rapidité. Plusieurs fois dans cette démo, le héros meurt, battu par celui qui semble être bien plus fort que lui. Ça s’annonce coriace.

Un mode « infiltration »

Il sera possible de choisir la manière dont vous préférez vous balader dans le monde d’Elden Ring : pour éviter d’enchaîner les combats, choisir le mode discrétion sera conseillé, pour passer sous le radar des ennemis.

Des options de dialogue avec système de choix

Elden Ring permettra visiblement au joueur ou à la joueuse de faire ses propres choix pour avancer dans l’aventure. Passer par l’entrée principale au lieu de choisir le passage secret proposé par un personnage du jeu ? Pas de problème : votre avatar s’en ira là où vous l’avez décidé.

De très nombreuses attaques dans Elden Ring

Tous les types d’attaques n’ont pas été expliquées par cette bande-annonce-révélation-de-gameplay, mais on a pu observer que le héros chevalier avait plus d’un tour dans son sac pour combattre les ennemis :

Des armes classiques (masse, épée, double épées) pour le corps-à-corps

Des armes qui peuvent se transformer (une épée peut devenir immensément grande pour abattre un gros ennemi)

Des attaques magiques à distance

Des esprits peuvent également être convoqués pour combattre avec vous. Il y en aurait « beaucoup de différentes sortes », d’après Bandai.

Les ennemis tués donnent des bonus

Une fois que le héros a achevé un ennemi, il semblerait qu’il « aspire » une petite poussière dorée qui émane du cadavre de son adversaire, et qui lui donne des points en plus (d’expérience ? d’argent ? cela reste pour l’instant un mystère).

Les armes à confectionner

Il semble y avoir de nombreuses armes dans Elden Ring, de l’épée à la hache en passant par la massue : il sera possible d’en « crafter » (confectionner) une partie, en fonction des matériaux que l’on a ramassés sur le chemin.

Les donjons

Catacombes, tombes, cavernes : le monde d’Elden Ring regorge d’endroits secrets à explorer, avec des passages cachés à découvrir. Vous pourrez notamment les explorer avec des torches.

Qui est Melina ?

Pendant quelques secondes, on a pu voir apparaître une femme, encapuchonnée, qui s’approche du héros principal. Elle s’appelle Melina, elle a des cheveux courts et un œil en moins, probablement perdu pendant un combat ou une bataille. Elle proposera au voyageur que vous incarnez une alliance, mais on ne sait pas de quel type.

Autres éléments de jeu

La bande-annonce sera bientôt décortiquée en détail par les fans du jeu — Numerama compris — mais en attendant, voici quelques détails supplémentaires que l’on a brièvement remarqués :

Des sauts très hauts !

La météo change !

Un mode PVP !

Des trésors, partout !

