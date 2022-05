Le PlayStation Now fusionnera prochainement avec le PlayStation Plus pour donner naissance à un tout nouveau service. En attendant, Sony continue de gonfler son catalogue de jeux accessibles en streaming.

Le PlayStation Now est en train de vivre ses dernières semaines dans sa forme actuelle. À partir du 22 juin, il sera ingéré par le PlayStation Plus pour devenir le troisième palier d’un nouveau service à destination des propriétaires d’une PS4 et d’une PS5. Néanmoins, cette fusion à venir n’empêche pas Sony de continuer à agrémenter le catalogue pour les abonnés actuels.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le PlayStation Now est un catalogue de jeux vidéo accessibles sur PS4, PS5 et PC grâce au streaming. Il réunit plusieurs centaines de jeux, avec une liste qui évolue chaque mois pour fidéliser la communauté. En intégrant le PlayStation Plus, le service ne changera pas et on pourra toujours profiter de titres PS1, PS2, PS3, PS4 et PSP en cloud gaming.

PlayStation Now // Source : Sony

À noter qu’il n’est plus possible de s’abonner au PlayStation Now, que ce soit avec une carte prépayée ou depuis une console — ce que Numerama peut confirmer. Dès le 22 juin, les abonnés au PlayStation Now passeront automatiquement au PlayStation Plus Premium, jusqu’à expiration de leur abonnement en cours.

Les 3 nouveaux jeux du PlayStation Now pour ce mois d’avril 2022, disponibles à compter du 3 mai.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Les fans de Naruto peuvent prendre part à des combats épiques en 3D. Le titre propose un mode histoire, bien évidemment lié aux événements du manga, et des modes compétitifs, pour s’affronter en ligne et entre amis.

Soulcalibur VI

Soulcalibur est une saga culte, qui fait s’affronter des héros charismatiques équipés d’armes blanches. Et c’est le sixième opus qui est proposé aux abonnés PlayStation Now.

Blasphemous

Un jeu d’action et de plateforme punitif qui combine des combats intenses et dynamiques. Niveaux non linéaires, secrets à découvrir, combos puissantes, pouvoirs impressionnants, boss titanesques… Et excellent jeu pour les amateurs de défis.