Et si le film sur Dr Strange introduisait enfin le groupe de super-héros le plus secret et puissant de Marvel ?

Avec la sortie prochaine de Doctor Strange in the Multiverse of Madness au cinéma, Marvel Studios a peut-être l’occasion de mettre en scène un groupe informel de super-héros très célèbre dans les comics…

Et si… Doctor Strange in the Multiverse of Madness était l’occasion pour Marvel Studios de mettre en scène l’un des groupes informels de super-héros les plus puissants et les plus charismatiques des comics de l’éditeur américain ? C’est la théorie qui circule depuis qu’a été projetée une nouvelle bande-annonce du prochain film du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Avant d’aller plus en avant dans cet article, un rappel préalable : ce qui va suivre contient des spoilers de certains longs-métrages que vous n’avez peut-être pas encore vus et élabore des hypothèses sur ce que va raconter le film. Si vous ne voulez rien connaître de tout cela, passez votre chemin. Si par contre vous désirez connaître la théorie, poursuivez !

La suite de l’article émet une théorie qui se base sur des points clés des derniers films du MCU.

Comme vous le savez si vous avez vu Spider-Man: No Way Home, le multivers est devenu une réalité. Le multivers désigne cette collision des différentes réalités dans le MCU, où les choses ne se passent pas exactement dans la dimension que l’on connaît. Dans une autre réalité, le Peter Parker qui incarne Spider-Man n’est pas le même et n’a pas vécu les mêmes aventures.

Ainsi, No Way Home met en scène trois versions de Peter Parker/Spider-Man, trois versions qui existaient jusqu’à présent de manière séparée au cinéma : la trilogie de Sam Raimi (qui s’avère aussi être le cinéaste de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ), les deux Amazing Spider-Man de Marc Webb et, enfin, le Spider-Man du MCU.

Pour les fans, cela a permis de réunir à l’écran Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland et ainsi donner corps à un « spider-verse », où tous les Spider-Man de toutes les dimensions pourraient se rencontrer et coopérer — un concept que l’on a vu initialement dans les comics, avant d’être déployé dans un film d’animation avec l’excellent Spider-Man: New Generation.

Mais maintenant que les frontières dimensionnelles ont volé en éclat, pourquoi ne pas aller encore plus loin, en connectant d’autres sagas qui évoluaient jusqu’alors de manière autonome ? On pense aux X-Men, même si des caméos figuraient déjà avec les films de Deadpool. Et c’est justement cette perspective qui nourrit la théorie actuelle.

Les Illuminati dans Dr Strange ?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait en effet être une occasion de mettre en avant le groupe des Illuminati — un nom qui n’a rien à voir avec la théorie complotiste. Il s’agit d’une équipe informelle de super-héros qui s’efforce de gérer les désordres du monde en se réunissant et en tentant de se coordonner, même si les points de vue sont parfois divergents.

Dans les comics, les Illuminati sont composés des membres suivants :

Iron Man ;

Mr Fantastique ;

Namor ;

Flèche Noire ;

Dr Strange ;

Professeur Xavier.

Aujourd’hui, le MCU ne compte que Dr Strange, dans la mesure où Iron Man a perdu la vie lors des évènements d’Avengers: Endgame.

Mais avec le multiverse, tout est possible : il existe peut-être une autre réalité dans laquelle Iron Man est vivant. Or, des rumeurs évoquent une version d’Iron Man dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui serait jouée par un certain… Tom Cruise, et non pas Robert Downey Jr., car ce Tony Stark-là viendrait d’un autre univers.

Et pour les quatre autres personnages alors ? Figurez-vous qu’ils existent déjà à travers d’autres adaptations cinématographiques ou télévisées de Marvel : Mr Fantastique a été incarné par deux acteurs : Ioan Gruffudd dans deux films sortis en 2005 et 2007, et Miles Teller dans un reboot en 2015. Le multivers pourrait faire appel à l’un des deux acteurs.

Concernant Flèche Noire, il faut se souvenir qu’une série TV d’une seule saison de huit épisodes, mais qui a été annulée, a mis en scène lackagar Boltagon, alias Flèche Noire. L’acteur pour ce rôle était Anson Mount. Il pourrait lui aussi être rappelé pour un caméo sur les Illuminati. Il faut aussi noter que Marvel Studios a en projet un film sur Les Inhumains, que Flèche Noire dirige.

Pour l’un et l’autre, toute la question est de savoir si des accords avant les titulaires de droits ont pu être passés : la série Les Inhumains a été produite pour la chaîne de télévision ABC, tandis que les droits sur Les Quatre Fantastiques appartiennent à 20th Century Studios. Mais après tout, Marvel Studios a bien réussi à s’entendre avec Sony pour inclure tous les Spider-Man.

Qui fait face à Steven Strange ? // Source : Marvel Studios

Restent Namor et le professeur Xavier. Pour Namor, celui-ci n’est pas encore apparu à l’écran, mais il est annoncé pour le prochain film sur Black Panther (Black Panther: Wakanda Forever). Il doit être incarné par Tenoch Huerta Mejía. Mais si la piste des Illuminati se confirme, est-ce bien lui que l’on verra dans le film de Dr Strange ? Rien n’est certain avec le multivers.

Le Professeur Xavier dans Docteur Strange 2 ?

Quant au professeur Xavier, d’aucuns considèrent que le trailer projeté dans la nuit du 13 au 14 janvier a évoqué de manière très fugace une version de Charles Xavier incarné par Patrick Stewart dans sept films (il y a aussi James McAvoy qui l’a joué dans une version rajeunie, mais la voix off que l’on entend suggère que c’est plutôt Patrick Stewart qui sera montré).

Est-ce improbable ? Il faut se souvenir que Disney a réussi en 2017 à récupérer des grandes licences de Marvel avec le rachat de la Twentieth Century Fox — c’est le cas des X-Men et les Quatre Fantastiques, entre autres. De fait, avec le multivers, il est tout à fait possible de procéder à des connexions qui semblaient jusqu’à présent impossibles.

Autre indice qu’il faut considérer : une scène du trailer montre un plan où l’on voit Dr Strange s’avancer dans une grande salle, au fond de laquelle se trouvent une estrade et six sièges — six, comme le nombre des Illuminati. Ceux-ci sont évidemment cachés par le contre-jour, mais l’un d’eux prend de toute évidence la parole — et c’est sa voix et son profil, très difficilement perceptible, qui laissent à penser qu’il s’agit du professeur Xavier.

Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir… les Illuminati ? // Source : Marvel Studios

Bien entendu, cette théorie reste très incertaine, même si un faisceau d’indices la soutient. Marvel Studios pourrait très bien reprendre le principe d’un groupe clandestin de super-héros supérieurs, mais dont la composition serait toute autre : au lieu d’avoir Iron Man, on pourrait avoir quelqu’un d’autre. Après tout, c’est une structure souple.

La théorie des Illuminati dans le multivers est soutenue enfin par le fait que ce collectif est censé se former après la guerre Kree-Skrull, qui est un arc majeur des comics Marvel. Or cette confrontation pourrait être le fil rouge de la phase 4 du MCU, compte tenu de ce que les précédents films ont dit et ce qui est prévu (à l’image de la série Secret Invasion).

Il reste à vérifier la validité de cette hypothèse des Illuminati dans le MCU, quand le film sortira — peut-être nous sommes-nous égarés dans les méandres du multivers des théories ! Mais maintenant que l’on a vu ce qu’il était possible de faire avec No Way Home (et avec quel talent le secret a été plutôt bien conservé jusqu’au bout), on peut s’attendre à tout.