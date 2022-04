Un mordu d’Elden Ring est en train de développer une version Game Boy du jeu. En version dépouillée, le RPG exigeant deviendrait presque mignon.

Elden Ring est un jeu vidéo qui passionne les joueuses et les joueurs du monde entier depuis son lancement le 25 mars 2022. Et on risque d’entendre parler encore longtemps du RPG développé par FromSoftware, surtout si les fans les plus assidus rivalisent de projets tous plus invraisemblables les uns que les autres. Par exemple, l’utilisateur Reddit -shin- a annoncé sa volonté d’en développer une version… Game Boy, dans un sujet publié le 22 avril.

Oui, vous lisez bien : quelqu’un s’est lancé le pari d’adapter Elden Ring au format de la console portable culte de Nintendo, qui a marqué les années 90. Un premier clip vidéo permet de se faire une idée du projet, appelé demake (opposé d’un remake), et force est de reconnaître que les graphismes dépouillés siéent plutôt bien à Elden Ring. On pourrait presque dire qu’ils transforment la direction artistique effrayante en quelque chose de plus… adorable.

Elden Ring, mais sur Game Boy

« J’utilise GB Studio 3.0, un nouveau logiciel impressionnant pour développer ce jeu. Je n’ai pas encore décidé de l’échelle, mais j’espère pouvoir finir la zone de Limgrave d’ici la fin du mois de mai », indique -shin-, très ambitieux puisqu’il espère que son Elden Ring à lui tournera sans souci sur une vraie Game Boy. Il faut quand même rappeler qu’Elden Ring est un jeu vidéo immense, qui s’appuie sur des environnements divers et variés. A priori, il sera difficile de transposer l’intégralité du contenu avec les limites de la Game Boy.

Dans la vidéo, on peut découvrir une adaptation assez fidèle de l’introduction du jeu, qui nous amène jusqu’au premier boss (le Rejeton greffé). On peut voir que -shin- a déjà intégré les roulades qui, avouons-le, n’ont pas l’air très, très efficaces. On reconnaît en tout cas l’univers du jeu, dont les bases ont été cimentées par George R.R. Martin (Game of Thrones). Il y a même un arbre géant en arrière-plan (comme dans le vrai jeu).

Elden Ring sur Game Boy. // Source : YouTube

Si cette déclinaison d’Elden Ring sur Game Boy vous intéresse, vous pourrez éventuellement suivre la progression sur la chaîne Twitch du créateur ou sur YouTube.

Au final, on peut constater que les jeux développés par FromSoftware inspirent la communauté. L’excellent Bloodborne a déjà fait l’objet d’un demake PlayStation (jouable sur PC) et il deviendra bientôt un… Mario Kart.