Passionnée par la Game Boy et les jeux disponibles au format cartouche, la développeuse Dana Puch lancera cette année un titre inédit sur l'illustre console portable. Sur Kickstarter, son projet a vite été financé.

2021 sera peut-être l’année où on ressortira sa vieille Game Boy, illustre console portable de Nintendo sortie à la fin des années 80. C’est tout du moins le souhait de Dana Puch, une développeuse espagnole qui a lancé le 18 janvier un drôle de projet sur Kickstarter : la création d’un jeu vidéo baptisé The Shapeshifter et dont l’ambition est de venir gonfler le catalogue de la Game Boy — console qui n’est pourtant plus commercialisée aujourd’hui.

The Shapeshifter n’a mis que douze petites heures pour récolter les fonds nécessaires à son financement (Dana Puch visait les 6 000 euros). Autant dire que l’objectif nostalgique est d’ores et déjà rempli, sachant que l’intéressée s’était donné jusqu’au 18 mars pour séduire sa cible.

Un travail de préservation

Passionnée par les jeux disponibles au format cartouche et la Game Boy, Dana Puch tient à réaliser un travail de préservation. Sur son site Greenboy, elle indique dans sa description : « J’ai actuellement en ma possession une collection entière des jeux sortis sur Game Boy au Japon, aux États-Unis et en Europe, ainsi que des jeux hors licence et des cartouches maison. » Elle ajoute : « Quand j’ai décidé de créer le studio Greenboy Games, la philosophie à garder était la préservation des jeux sur cartouche et le jeu rétro sur console portable. » À son actif, elle compte déjà cinq productions Game Boy : Leo Legend, Submarine 9, Lunar Journey, Micro Doctor et Where is my body ?. Elles sont toutes disponibles sur le portail Greenboy, en quantité limitée.

The Shapeshifter est décrit comme son jeu le plus ambitieux en termes de gameplay, de fonctionnalités (on pourra sauvegarder quand on veut), de graphismes, de musique et de packaging. « L’un de mes défis est de m’améliorer à chaque jeu que je fais », explique Dana Puch. L’histoire s’articule autour d’Elliot, un garçon ordinaire qui va recevoir un pouvoir extraordinaire lors d’une session de camping : la possibilité de devenir un animal, simplement en le touchant. Armé de cette aptitude, l’apprenti héros va devoir sauver le monde des elfes d’un sort maléfique. Dana Puch promet une durée de vie de trois heures, étalée sur autant de chapitres. Si le financement dépasse les 12 000 euros, deux segments supplémentaires seront ajoutés. S’il atteint la barre des 40 000 euros, The Shapeshifter sera porté sur la console de Nintendo.

The Shapeshifter sera disponible à compter du mois d’avril au format ROM (contribution minimum de 10 euros). Il faudra débourser 35 euros pour la version cartouche ou 80 euros pour l’édition limitée à 100 exemplaires. Les livraisons sont prévues pour le mois de mai, dans le monde entier. À noter que Dana Puch enchaînera avec le développement de GreenCube, prévu pour octobre 2021. Un exemplaire sera d’ailleurs offert aux dix premiers joueurs qui trouveront une référence cachée dans The Shapeshifter.

