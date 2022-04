Sony permet désormais de mettre à jour la manette DualSense sans la brancher à la console PS5. Il faut dès lors passer par un PC sous Windows.

En 2022, les manettes livrées avec une console de jeu se mettent à jour, comme n’importe quel appareil un peu technologique. La DualSense, fournie avec la PS5, ne déroge pas à la règle. C’est logique : elle est certainement l’accessoire du genre le plus évolué disponible à l’heure actuelle, entre le retour haptique et ses gâchettes adaptatives.

Depuis le lancement de la PS5 en novembre 2020, on ne pouvait mettre à jour sa DualSense que par une seule option : la brancher directement à la console et attendre que les fichiers se téléchargent et s’installent. Dans un tweet publié le 20 avril 2022, Sony annonce la possibilité de mettre à jour sa DualSense via un PC. On vous explique la marche à suivre.

La manette DualSense de la PS5. // Source : Louise Audry pour Numerama

Comment mettre à jour sa manette PS5 sans PS5 ?

À quoi servent les mises à jour de la DualSense ?

« Des mises à jour de firmware essentielles au bon fonctionnement de votre manette sans fil DualSense seront déployées régulièrement (…). SIE recommande vivement de toujours installer rapidement les mises à jour dès leur sortie. Dans le cas contraire, vous pourriez exposer votre manette à des risques de sécurité et/ou compromettre son bon fonctionnement », indique Sony pour justifier l’existence de mises à jour.

Mettre à jour sa manette DualSense sur PC. // Source : Capture Windows

De quoi ai-je besoin ?

Une manette PS5 ;

Un PC ;

Un logiciel baptisé [Programme de mise à jour du logiciel de la manette sans fil DualSense] à télécharger à cette adresse.

Attention, le PC doit répondre à certains critères pour être compatible : il doit tourner sous Windows 10 (64 bits) ou Windows 11 et proposer une résolution d’affichage suffisante (1024 × 768). Il doit aussi comporter un port USB pour qu’on puisse brancher la DualSense.

Comment télécharger la mise à jour via son PC ?

La première étape est de télécharger le fameux logiciel [Programme de mise à jour du logiciel de la manette sans fil DualSense]. En le lançant, il vous demandera de brancher votre manette à l’aide du câble USB (sur un port classique ou de type C).

Mettre à jour sa manette DualSense sur PC. // Source : Capture Windows

Si une mise à jour est disponible, il suffira de cliquer sur « Mettre à jour maintenant » pour l’installer. Attention, il faut veiller à ce que la DualSense soit suffisamment rechargée pour lancer l’opération — qui ne dure qu’une poignée de secondes.

Autre restriction : il n’est pas possible de mettre à jour plusieurs DualSense à la fois depuis un seul PC. Il faudra le faire manette par manette.

En cours Finie

À qui s’adresse vraiment cette fonctionnalité ?

On pourrait se dire : pourquoi utiliser un PC quand peut faire la même chose sur une PlayStation 5 (en moins contraignant, puisqu’il n’y a pas de logiciel spécifique à télécharger) ? Tout simplement parce qu’il existe des joueurs PC qui ont acheté une DualSense pour son ergonomie, et certaines de ses fonctionnalités exploitées (par exemple, dans le FPS Metro Exodus), sans avoir accès à une PS5 et, donc, jusqu’à maintenant, aux mises à jour.

