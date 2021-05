La version Steam de Metro Exodus a reçu une mise à jour intégrant des fonctionnalités liées à la manette de la PS5. Les joueurs PC vont pouvoir goûter aux joies des gâchettes adaptatives, normalement réservées aux propriétaires de la console de Sony.

Qui a déjà goûté aux joies de la DualSense n’a plus envie de revenir en arrière. La manette de la PlayStation 5 est un accessoire qui change véritablement la donne grâce à deux innovations clés : les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Elles permettent de renforcer l’immersion. Mais alors qu’on les pensait exclusives aux jeux PS5, Tom’s Hardware rapporte, dans un article publié le 23 mai, que la version PC de Metro Exodus Enhanced Edition peut désormais en profiter.

Dans un tweet vidéo partagé le 22 mai, l’utilisateur donny montre un petit aperçu de ce à quoi ressemble l’expérience avec une DualSense entre les mains. On peut voir que la gâchette droite oppose une résistance à l’index quand on appuie pour tirer. Cela permet de mieux ressentir le poids des armes, avec un feeling différent pour chaque pièce de l’arsenal. Metro Exodus Enhanced Edition tire également profit du retour haptique pour des vibrations plus fines.

After a patch today, Metro Exodus Enhanced Edition became the first PC game to support haptic feedback and adaptive triggers officially (vid source is reddit) pic.twitter.com/CC3bUiKjwl — donny (@mrdomino_) May 21, 2021

Les joueurs PC peuvent bénéficier des spécificités de la DualSense

Si la DualSense est compatible PC depuis plusieurs semaines, on n’avait pas encore vu de jeux exploiter réellement ses caractéristiques. Les développeurs derrière Metro Exodus ont envie de transformer leur jeu de tir en véritable vitrine technologique. La Enhanced Edition est paraît-il un porte-étendard du ray tracing, pour qui serait équipé d’une carte graphique dernier cri. En ajoutant le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense, on obtient alors une expérience encore plus poussée.

Pour découvrir les bénéfices de la DualSense sur PC, quelques conditions s’imposent. Il faut :

Être propriétaire d’une version PC de Metro Exodus (sur Steam uniquement) ;

Être propriétaire d’un GPU capable de gérer les effets ray tracing pour lancer la Enhanced Edition ;

Être propriétaire d’une manette DualSense, à brancher au PC (le mode sans fil n’est pas compatible).

Cette compatibilité accrue de Metro Exodus Enhanced Edition avec la DualSense est une bonne nouvelle pour le futur. Elle donnera peut-être des idées à d’autres studios, qui pourront prendre en charge les technologies de la manette PS5 dans leurs jeux. Sur la console de Sony, des productions comme Returnal ont prouvé que la DualSense pouvait offrir de nouvelles manières de jouer. Par exemple, les gâchettes adaptatives peuvent ajouter un bouton, ce qui offre des outils supplémentaires aux développeurs.

À noter que les joueurs PS5 doivent attendre jusqu’au 18 juin pour acquérir Metro Exodus Enhanced Edition. Un comble.

