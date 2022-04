Il y a des dieux égyptiens dans Moon Knight, qui sont-ils ?

La mythologie égyptienne imprègne toute la mystique de Moon Knight, la nouvelle série Marvel diffusée sur Disney+.

Moon Knight, la nouvelle série de Disney+, présente un héros Marvel assez différent des autres. Interprété par Oscar Isaac, le personnage a plusieurs personnalités et il peut se transformer en une sorte de guerrier imbattable. Dans l’épisode 2, diffusé ce 6 avril 2022, on aperçoit pour la première fois distinctement la créature qui semble suivre le personnage partout et être impliquée dans ses transformations.

Cette créature se nomme Khonshu, le nom donné dans l’univers Marvel au dieu égyptien de la Lune. Il est, d’emblée, lié au héros de Moon Knight : « N’étant pas capable d’entrer sur le plan matériel, il sélectionna à travers l’histoire des champions pour lui servir d’avatars, guidés par sa volonté. Ces guerriers solitaires étaient appelés les Chevaliers de la Lune [Moon Knights] », explique l’encyclopédie Marvel en ligne.

Il se trouve que ce dieu existe bien dans la mythologie égyptienne, où il est effectivement le dieu de la Lune — avec quelques variations dans la translitération (Khonsou en français, Khonsu en anglais, et parfois Khonshu comme la typologie utilisée par Marvel). Son nom signifie « voyageur », en lien avec le trajet que semble effectuer la Lune dans la voûte céleste, la nuit.

Chez les Égyptiens, Khonshu était représenté comme un humanoïde à tête de faucon, ce qui est également le cas dans Moon Knight, bien que l’équipe de la série lui ait donné un air plus macabre avec un simple crâne. La mythologie égyptienne, et la fidélité à celle-ci, est une part importante de la série et du comics d’origine.

Moon Knight et la mythologie égyptienne

Ce besoin de crédibilité par rapport à l’Égypte antique est portée par l’équipe de Moon Knight à travers plusieurs interviews. « Nous avions un égyptologue […] qui supervisait autant que possible l’authenticité », a confié le réalisateur du premier épisode à Polygon, « [mais] nous avions beaucoup de marge créative ». D’un point de vue esthétique, d’ailleurs, le costume de Moon Knight a été créé pour faire écho à la propre apparence de Khonshu.

Mais l’Égypte antique est présente à bien davantage de strates dans la série : toute la mystique de Moon Knight repose dessus, puisqu’en plus de Khonshu, la quête démarre dans un musée et se poursuivra dans les pyramides.

Dans le premier épisode, Steven Grant fait également référence un bref instant à l’Ennéade. C’est un groupe de la mythologie égyptienne : ce sont les neufs dieux représentant toutes les forces de l’univers. On y trouve Atoum, Tefnout, Shou, Geb, Nout, Osiris, Isis, Seth et Nephthys.

Au sein de l’univers fictif de Marvel, il existe aussi une Ennéade. Mais celle-ci n’est qu’inspirée par la mythologie. Dans les comics, ils se nomment les héliopolitains (en référence à Héliopolis, cité majeure des Égyptiens dans l’antiquité). Dans la version marvelisée, on y trouve bien plus que neuf dieux, et, contrairement à ce qu’il en était en Égypte antique, Khonshu en fait partie.

Dans la suite de la série, d’autres dieux — et créatures de l’Égypte antique — devraient normalement être amenés à intervenir.

