Qui est Moon Knight ? 4 œuvres pour mieux comprendre le nouveau héros du MCU

À sa manière, l’arrivée de Moon Knight dans le MCU par le biais de sa propre série Disney+ est un petit évènement. Il s’agit du premier personnage qui n’a pas été présenté dans l’un des films de la saga et qui est uniquement paru dans les comics. Avant de vous laisser binger les épisodes de Moon Knight, voici donc une liste de lecture intégralement consacrée à ce superhéros si particulier.

Après Hawkeye, Falcon and the Winter Soldier, Loki et WandaVision, c’est un nouveau personnage qui a l’honneur d’obtenir sa série sur Disney+ à partir du 30 mars. Et pour la première fois, ce n’est pas un tête connue, puisque Marvel et Disney sont allés chercher Moon Knight, un superhéros peu connu du grand public, en dépit de son influence dans le monde des comics.

Dire que Moon Knight risque de déstabiliser les fans du MCU est un doux euphémisme. Le « héros » de la nouvelle série Disney+ tranche en effet (parfois littéralement) avec ses prédécesseurs. Plus sombre. Plus violent. Abordant aussi des thématiques lourdes, il risque fort de changer la donne au sein de cet univers parfois un tantinet policé.

Pour vous aider à mieux cerner ce personnage, vous permettre d’en apprendre plus sur son univers et accompagner la diffusion de la série, nous vous avons concocté une petite liste de lecture composée de 4 comics indispensables. Bonne lecture !

Mais au fait, Moon Knight, c’est qui ?

Si l’on en croit sa biographie fictive, Moon Knight est l’alter ego de Marc Spector. Fils d’un rabbin new-yorkais, Marc est choisi très jeune (et sans qu’il le sache) par Khonshu, une entité révérée par les anciens Égyptiens comme le dieu de la lune. Khonshu décide de faire du jeune homme son représentant sur terre.

Marc Spector manifeste pendant sa jeunesse des premiers signes de troubles dissociatifs, qui le mènent à endosser plusieurs personnalités (Steven Grant, Jake Lockley) qui lui valent un aller simple vers l’hôpital psychiatrique. Devenu mercenaire après un bref passage chez les Marines, Spector développe ses talents martiaux et son sens de la justice aux côtés de son ami Frenchie. C’est au cours d’une mission au Soudan qu’il rencontre son destin. Laissé pour mort par Raoul Bushman, un mercenaire violent et sans pitié, il est ressuscité par Khonshu qui fait de lui son chevalier vengeur, et son avatar sur terre.

Moon Knight est un personnage complexe, qui évolue sans arrêt entre l’ombre et la lumière, et dont les multiples personnalités en font un homme brisé, incomplet. Cette cassure, on la retrouve également au niveau de ces pouvoirs. Homme athlétique, redoutable combattant, Marc Spector possède également quelques aptitudes liées à son statut de Moon Knight. Durant un temps, ses capacités physiques évoluaient par exemple avec les phases de la lune. Ses multiples personnalités lui confèrent aussi une grande résistance aux attaques psychiques. Il a enfin démontré plusieurs capacités mystiques, comme la possibilité d’entrevoir le futur ou bien de ressusciter.

Fait intéressant, Moon Knight fait partie des rares personnages de comics dont l’histoire n’a jamais été réécrite. Les différents runs qui se sont étalés depuis sa création (soit pas loin de 50 ans maintenant), constituent une fresque qui développe son histoire à chaque fois un peu plus. C’est tout juste si l’on peut noter quelques changements mineurs pour coller à notre époque moderne.

Moon Knight les origines (1975 – 1984)

Pour notre première recommandation de lecture, nous avons décidé de faire simple en vous proposant tout simplement de lire les premières histoires consacrées à Moon Knight. C’est en 1975 sous la plume de Doug Moench et Don Perlin que le personnage fait sa première apparition au sein de la série Werewolf by Night, en tant qu’antagoniste du personnage principal, avant de tourner casaque et rejoindre le camp des gentils.

La décennie suivante il apparaît au sein de différentes publications (Marvel Spotlight, Defenders, Spectacular Spider-Man, Marvel Two-In-One et Hulk!) qui servent à établir les bases de son histoire en parallèle de sa propre série, qui débute en 1980.

Moon Knight : Werewolf by Night (1975) // Source : Marvel

Prévu pour la fin du mois d’avril chez Panini Comics, cet album regroupe l’intégralité des premières aventures du chevalier blanc. On y découvre notamment la relation entre Moon Knight et Konshu, les premiers affrontements avec ses ennemis classiques (Bushman, Midnight Man) ou encore son entourage (Frenchie, Marlene).

Ces histoires sont aussi l’occasion de découvrir la relation qu’entretient Moon Knight avec de nombreux héros Marvel, de Spider-Man aux X-Men. Attention toutefois, ces récits ayant été écrits entre 1975 et 1984, le traits et la narration sont très différents des productions actuelles. Forcément, ils ne plairont pas à tout le monde.

Moon Knight : The bottom (2007)

C’est avec ce run écrit par le romancier Charlie Huston et illustré par David Finch que Moon Knight entre véritablement dans la modernité. Les deux compères nous livrent ici une histoire sombre et violente, parfaitement mise en image, qui nous dépeint une figure à mille lieues des habituels héros de chez Marvel.

Marc Spector est un homme brisé, fatigué de lutter contre les criminels, à tel point qu’il a décidé de se débarrasser de toute forme de morale, allant jusqu’à faire fuir tous ceux qui comptent pour lui.

Marvel : The Bottom (2007) // Source : Marvel

Lors d’une énième confrontation avec Bushman, son ennemi de toujours, il cède à la rage et le défigure, suscitant la colère de Khonshu. Hanté par son acte, rejeté par son dieu et ses proches, il se lance alors dans une profonde introspection. Histoire de rédemption à la narration maîtrisée, The Bottom nous invite à découvrir un personnage qui navigue en permanence entre le bien et le mal, la clairvoyance et la folie.

Moon Knight (2014)

Lancé en 2014 par Warren Ellis, poursuivi par Brian Wood et terminé par Cullen Bunn (soit trois des auteurs les plus intéressants de leur génération), ce run de Moon Knight apporte une nouvelle profondeur au personnage.

Moon Knight a bel et bien tiré un trait sur son passé violent et les déchirures de sa personnalité semblent être un lointain souvenir. Consultant régulièrement un psychiatre, Marc Spector vit en harmonie avec ses différentes personnalités, arrivant même à communiquer avec elles (Khonshu compris) dans le secret de son esprit.

Moon Knight (2014) // Source : Marvel

On y retrouve aussi un Moon Knight différent, qui adopte désormais deux personas différentes : le chevalier de Khonshu partage l’affiche avec Mr Knight, une version plus intellectuelle qui agit comme consultant auprès de la police afin de leur faire bénéficier de ses capacités d’analyse supérieures.

Porte d’entrée idéale pour découvrir la complexité du personnage sans plonger dans les méandres de son origin story, ce Moon Knight de 2014 est un incontournable.

All-New, All-Different Marvel : Moon Knight (2016)

Ce volume des aventures de Moon Knight est sans aucun doute l’un des plus intéressants, et cela n’a rien d’étonnant, puisque son auteur n’est nul autre que Jeff Lemire, l’un des auteurs les plus prolifiques et étonnants qui officient actuellement.

Il nous présente un Marc Spector qui découvre qu’il est en réalité interné au sein d’un asile d’aliéné, aux côtés de patients tels que Marlene, Frenchy et bien d’autres personnages liés à ses aventures en tant que Moon Knight. Et si Spector était malade depuis le début, et que les aventures de Moon Knight n’étaient que le fruit de son imagination tentant de fuir la réalité ?

All-New, All-Different Moon Knight (2016) // Source : Marvel

C’est la question qui traverse ce volet des aventures de Moon Knight. Un récit mené de main de maître qui joue avec les codes du personnage et du comics pour nous faire douter de tout ce que l’on voit, et nous mettre au même niveau que Marc Spector.

Réflexion à hauteur d’homme sur la nature de l’héroïsme, déconstruction flagrante du mythe du super héros, cet album est à n’en pas douter l’un des piliers de la série.

Et la série Moon Knight, dans tout ça ?

Que nous réserve la version MCU de Moon Knight ? Il s’agit d’une question tout à fait pertinente dans la mesure ou Marvel à l’habitude de transformer le matériau de base fourni par les comics à l’occasion de leur passage sur le grand (ou le petit) écran. Et cette série ne devrait pas faire exception à la règle.

La série commence avec Steven Grant (incarné par Oscar Isaac), un employé de musée assez banal dont la caractéristique la plus saillante est qu’il semble souffrir de perte de mémoires assez sévères, associées à des souvenirs de ce qui semble être une vie antérieure. Il se rendra bien vite compte qu’il héberge en réalité une autre personnalité, celle de Marc Spector. Un mercenaire avec qui il partage son corps, et qui s’avère à des années-lumière de ce qu’il est. Pour couronner le tout, chacune de ces deux personnalités bénéficie aussi du soutien de Khonshu, le dieu égyptien de la lune, qui lui permet de se métamorphoser en Moon Knight lorsque le besoin s’en fait sentir. Et cela ne devrait pas être de trop pour lutter contre la ribambelle d’ennemis à la poursuite de Spector et de son alter ego héroïque.

Moon Knight / Oscar Isaac // Source : Marvel

Côté antagonistes, Marvel n’a pas cédé à la facilité. Pas de Bushmaster à l’horizon (que l’on sache) donc, mais Arthur Harrow (joué par Ethan Hawke), un personnage mineur des comics qui semble ici avoir gagné en grade. Midnight Man sera aussi présent, dernier rôle incarné par Gaspard Ulliel avant son tragique décès. S’il est évident que Marvel nous réserve quelques surprises (nous ne serions par exemple pas étonnés de voir apparaitre un Defender vu que l’action se déroule à New York), difficile de deviner la manière dont cette intrigue va s’intégrer au reste du MCU. Gageons toutefois que cette série saura parfaitement raccrocher les wagons avec l’univers étendu de Marvel, et ouvrir des pistes pour les productions à venir.

