Sony a intégré une nouvelle fonctionnalité pour faciliter le partage de ses captures réalisées sur PlayStation 5. On peut désormais les retrouver sur son application mobile.

Depuis le 23 mars, les propriétaires d’une PlayStation 5 peuvent installer une nouvelle mise à jour sur la console, laquelle améliore l’ergonomie dans les menus (exemple : on peut désormais épingler des jeux sur l’écran d’accueil). Du côté de l’application mobile, on remarque l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité bienvenue : la possibilité de retrouver ses captures (images et clips) réalisées pendant ses parties.

Cette nouveauté permet de faciliter la récupération de ses moments immortalisés quand on joue. Auparavant, il fallait brancher un espace de stockage (USB) ou passer par Twitter pour récupérer les images et les vidéos stockées sur la PS5.

Comment fonctionne le partage de captures PS5 depuis l’application mobile ? On vous explique tout.

DualSense PS5 noire // Source : Louise Audry pour Numerama

Récupérer ses captures PS5 depuis son smartphone

De quoi a-t-on besoin ?

Une PS5 connectée à internet ;

Un smartphone ;

L’application PlayStation, qu’on peut récupérer sur iOS et Android.

Bon point : cette fonctionnalité n’est pas réservée aux abonnés PlayStation Plus.

1ère étape : associer son smartphone à sa PS5

La première étape consiste à associer son smartphone à sa console. Pour cela, il faut veiller à utiliser le même compte PlayStation Network sur les deux appareils. Dans l’application, rendez-vous dans Paramètres > Gestion de la console > Associer la console à l’application pour sélectionner sa PS5 à associer.

2e : activer la fonctionnalité

La fonctionnalité de partage doit être activée, toujours depuis les paramètres de l’application : Paramètres > Gestion de la console > Captures. Vous pouvez choisir d’activer ou non le téléchargement automatique des dernières captures d’écran.

3e étape : réaliser une capture

Pour réaliser une capture d’écran ou un clip vidéo, il suffit d’appuyer sur la touche dédiée de la manette DualSense (symbolisée par trois traits). Vos screenshots ou vos vidéos seront automatiquement — et rapidement — transférés vers l’application.

4e étape : récupérer sa capture

Pour retrouver les vidéos ou les images sur son application, il faut cliquer sur l’onglet ‘Bibliothèque de jeux’ (le quatrième en partant de la gauche, depuis le menu du bas). Dans ce dernier, vous retrouverez vos jeux mais aussi vos captures. Vous pourrez alors les envoyer à vos amis ou les ajouter à la galerie Photos de votre téléphone.

Quelles sont les restrictions ?

Cette fonctionnalité a trois restrictions ;