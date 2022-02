Avec « Hey PlayStation ! », on pourra bientôt parler à sa PS5

Sony est en train de travailler sur une mise à jour du système d’exploitation de la PS5. La principale nouveauté prend la forme d’un assistant vocal pour piloter la console.

Comme toutes les consoles modernes, la PlayStation 5 évolue avec le temps dans le but de proposer une ergonomie de plus en plus peaufinée. Dans un communiqué publié le 8 février 2022, Sony a officialisé les nouveautés qui arriveront prochainement dans l’interface du produit, difficile à trouver. Parmi elles, il y en a une qui sort du lot : l’intégration d’un assistant vocal, « Hey PlayStation ! ».

Dans un premier temps, « Hey PlayStation ! » sera uniquement disponible pour les utilisatrices et utilisateurs anglophones, dont les comptes sont domiciliés au Royaume-Uni ou aux États-Unis (à condition qu’ils acceptent de participer à la bêta). « Nous ne sommes qu’aux premières étapes de cette fonctionnalité et nous allons écouter avec attention vos retours pendant toute la phase de la bêta », prévient Sony. Pour le moment, nul ne sait quand « Hey PlayStation ! » sera disponible en France.

« Hey PlayStation ! » sur PS5. // Source : Sony

« Hey PlayStation ! » arrive pour améliorer l’ergonomie de la PS5

Pour utiliser les commandes vocales, il faudra bien évidemment activer la fonctionnalité dans les paramètres. Ensuite, les utilisatrices et utilisateurs n’auront plus qu’à prononcer la phrase « Hey PlayStation ! » suivie d’une action à réaliser (trouver et lancer un jeu/une application, gérer quelques paramètres ou encore piloter la lecture quand on regarde un film). Notez qu’il n’y a pas besoin de brancher un microphone — ou une caméra — à la PlayStation 5 pour en profiter, puisque la manette DualSense en intègre un.

La PS5 ne deviendra pas la première console compatible avec des commandes vocales. La PlayStation 4 en proposait déjà en disant simplement « PlayStation ». Au sein de l’écosystème Xbox, il est également possible de piloter à la voix grâce à la caméra Kinect (incompatible avec la Xbox Series S ou la Xbox Series X) ou par l’intermédiaire d’un assistant vocal tiers (Amazon Alexa ou Google Assistant). Avec son « Hey PlayStation ! », Sony rend la fonctionnalité plus accessible en se rapprochant de ce que les références font.

Sinon, la prochaine mise à jour de la PlayStation 5 réunira plusieurs améliorations pour l’interface. On retiendra la possibilité d’épingler cinq jeux/applications sur l’accueil (sur un total de 14 affichés en même temps), une nouvelle option de recherche (par genre) ou encore la refonte de l’onglet Trophées.