La nouvelle saison de Fortnite est déjà là. Plusieurs modifications importantes ont été intégrées par Epic Games, notamment au niveau du gameplay. Et un nouveau skin Doctor Strange, bien sûr.

Il avait fallu attendre deux années pour que Fortnite propose un troisième chapitre de son histoire. Il était arrivé fin décembre, après 18 heures de mise à jour. Quatre mois plus tard, Epic Games a lancé sa saison 2, qui est désormais accessible ce 21 mars 2022.

Pour la première fois depuis longtemps, le studio américain n’a pas accompagné sa vidéo de présentation de la nouvelle saison d’une vidéo sur le Pass de Combat. Il faut donc se tourner vers le site officiel d’Epic Games ou vers les youtubeurs avertis pour en savoir plus sur les nouveautés à débloquer.

Le gameplay dans Fortnite a changé

Comme il y a moins de bâtiments dans cette nouvelle saison, Fortnite permet désormais aux personnages de courir plus vite — la vitesse par défaut a été accélérée, et le sprint est beaucoup plus rapide. Seul bémol, pour sprinter à la vitesse de l’éclair, il faudra retirer vos armes.

Il est maintenant possible d’escalader certains murets : si vous sautez et que le haut semble quasiment atteignable, votre personnage pourra s’agripper pour escalader les derniers mètres afin de se hisser.

Pour finir, les portes du jeu peuvent être enfoncées si vous courrez vite vers elles. C’est beaucoup moins discret que de les ouvrir tranquillement à la main, mais peut parfois être utile pendant des combats.

Doctor Strange et d’autres

Bien sûr comme à chaque nouvelle saison, il y a des nouveaux skins — ces avatars que n’importe qui peut incarner, sous réserve d’acheter le Pass de Combat ou bien de les débloquer avec la monnaie virtuelle du jeu, les V-Bucks.

Après Spider-Man, c’est au tour de Doctor Strange d’arriver dans Fortnite, en clin d’œil à la sortie de Doctor Strange In The Multiverse of Madness le 4 mai 2022. Il n’aura pas de pouvoirs spéciaux, mais un bon look de super-héros.

Il sera aussi possible de débloquer des personnages comme Tsuki 2.0 avec le passe de combat, ou le Rôdeur.

Les dirigeables au-dessus de certaines zones

L’histoire du chapitre 3 de Fortnite veut que s’affrontent la Rebellion et du groupe surnommé IO (Imagined Order). Ces derniers disposent désormais de dirigeables noirs qui surplombent certains quartiers de l’île. Pas de panique : il est possible d’y pénétrer depuis le sol, en s’agrippant à des tyroliennes qui pendent.

Les dirigeables dans Fortnite

Les lingots, un système monétaire à part

Dans Fortnite, il y a les V-Bucks, et il y a les lingots. Les premiers sont une monnaie numérique que l’on obtient en dépensant des vrais euros — pour rappel, Fortnite est un jeu free-to-play, où l’on paie pour obtenir des améliorations cosmétiques, mais pas d’avantage compétitif.

Les deuxièmes sont également une sorte de monnaie à l’intérieur du jeu, mais on ne peut en gagner qu’en jouant. Les lingots permettent de débloquer des bonus, ou de voter pour la réintroduction d’armes. « Vos lingots peuvent également servir à financer immédiatement le bus de combat blindé », peut-on lire dans le communiqué d’Epic Games. « Une fois le financement terminé, vous pourrez trouver un bus de combat blindé dans les lieux occupés par la rébellion. »