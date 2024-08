Lecture Zen Résumer l'article

Arrowhead Game Studios envisage le déploiement d’un serveur test pour Helldivers 2. Cela permettrait à une poignée de téméraires d’essayer des nouveautés avant le déploiement d’une mise à jour. C’est un bon moyen de vérifier l’équilibrage et de trouver des bugs.

Phénomène de ce début d’année, désormais dans le creux de la vague, Helldivers 2 est un jeu-service conçu pour durer. Alors qu’il vient de recevoir sa plus grosse mise à jour depuis son lancement, le studio qui gère son développement doit trouver des moyens pertinents de le garder attractif. Or, cela ne pourra pas toujours se faire avec des objectifs absurdes.

Pour s’assurer une belle longévité, Helldivers 2 devra enchaîner les mises à jour réussies. Ce n’est pas une sinécure quand on sait que le jeu coopératif a beaucoup de choses à équilibrer — les objectifs, les armes, les stratagèmes, les ennemis, le conflit global. À force d’empiler les changements, Helldivers 2 s’est d’ailleurs enfermé dans une spirale un peu négative. L’une des solutions que pourraient envisager les développeurs prendrait la forme d’un serveur test. C’est sur « la liste de souhait », a confié le patron Shams Jorjani dans un tweet publié le 7 août.

Une scène de combat dans Helldivers 2. // Source : PlayStation

Bientôt un serveur test dans Helldivers 2 ?

Un serveur test est un dispositif courant dans les jeux pensés pour le multijoueur. Blizzard en utilise pour World of Warcraft depuis la nuit des temps, tandis qu’il en a développé un pour Diablo 4. C’est, comme son nom l’indique, un environnement qui permet aux volontaires d’expérimenter des nouveautés susceptibles d’être intégrées plus tard, en acceptant de se frotter aux bugs et aux déséquilibres.

L’objectif n’est juste de profiter d’un accès en avant-première. C’est aussi de voir ce qui va et ne va pas et de remonter les problèmes. En fonction des retours, les développeurs peuvent faire des ajustements avec la mise à jour générale. C’est donc une excellente manière de faire de la prévention, plutôt que de devoir agir dans l’urgence parce que telle ou telle arme n’est plus adaptée à la nouvelle méta.

L’arrivée d’un serveur test dans Helldivers 2 ne serait pas illogique en raison de la stratégie d’Arrowhead Game Studios. Il y a quelques semaines, il a déjà fait appel à la communauté en organisant un brainstorming géant sur Twitter. L’idée était de récolter des suggestions pour gonfler l’arsenal avec des stratagèmes.

Le studio a raison de se tourner vers les fans pour améliorer une expérience qui, sans eux, finirait à l’abandon. Un serveur test est le meilleur outil pour les faire participer et, mieux, ils pourraient même avoir le sentiment d’aider à la bonne santé de leur jeu du moment. À noter qu’aucune officialisation ou date de déploiement n’ont été partagées.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+