Harry Potter : comment suivre la grande présentation du jeu vidéo ambitieux en direct ce jeudi

Sony organise ce mercredi 17 mars un nouveau State of Play centré sur un seul jeu : le très attendu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, adapté de la saga Harry Potter.

On va enfin avoir des nouvelles du jeu vidéo Harry Potter, baptisé Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Une semaine après un State of Play centré sur les productions japonaises, Sony organise une nouvelle édition 100 % dédiée à cette adaptation vidéoludique de l’univers Harry Potter.

Comment suivre la conférence Harry Potter ?

Pour voir la présentation en direct, il faudra veiller un peu tard : rendez-vous sur Twitch ou sur YouTube, à partir de 22h, heure française. On connaît la durée de l’événement : 20 minutes environ.

14 minutes de gameplay sur PS5 pour le jeu vidéo Harry Potter

« Depuis l’annonce de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, la bande-annonce a été visionnée plus de 28 millions de fois sur la chaîne YouTube de PlayStation. Nous vous avions promis de vous en dévoiler davantage cette année, et nous sommes enfin prêts à tenir notre promesse », explique Chandler Wood, community manager du studio Avalanche, dans un communiqué publié le 14 mars. Cela fait un petit moment qu’on entend parler d’un jeu vidéo tiré de la saga culte. On a hâte d’en découvrir plus.

D’autant que, sur les 20 minutes de présentation, on pourra apprécier 14 minutes de gameplay capturées sur la version PS5. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est également prévu sur PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Il s’agit d’un RPG d’action-aventure immersif en monde ouvert, situé dans les années 1800 (soit bien avant la naissance d’Harry Potter). On incarnera un étudiant possédant le pouvoir d’utiliser la magie ancienne.

Ce qu’on est sûr de voir : 14 minutes de gameplay (c’est écrit).

: 14 minutes de gameplay (c’est écrit). Ce qu’on aimerait bien voir : une date de sortie, si possible cette année.

: une date de sortie, si possible cette année. Ce qu’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : une sublime édition collector pour la PlayStation 5, aux couleurs des Serpentards.