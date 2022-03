PlayStation : comment suivre la présentation des jeux PS4 et PS5 prévue ce mercredi

Sony organise une petite conférence ce mercredi 9 mars, à 23h. Elle sera dédiée à des jeux PS4 et PS5 majoritairement en provenance des studios japonais.

Sony a des choses à présenter aux joueuses et aux joueurs PlayStation. À cet effet, l’entreprise nippone organise un nouveau State of Play, une conférence diffusée en direct pour découvrir quelques nouveautés de demain, notamment sur PS5. La prochaine édition aura lieu ce mercredi soir.

Final Fantasy XVI. // Source : Square Enix

Comment suivre la conférence PlayStation ?

Pour voir la présentation en direct, il faudra veiller un peu tard : rendez-vous sur Twitch ou sur YouTube, à partir de 23h, heure française (note : c’est après Real Madrid – PSG en Ligue des champions, sauf s’il y a des prolongations). On connaît la durée de l’événement : 20 minutes.

Quand ? Le 9 mars 2022 à 23h, heure française ;

Le 9 mars 2022 à 23h, heure française ; Où ? Ici, sur Twitch ou sur YouTube ;

Ici, sur Twitch ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence PlayStation centrée sur les jeux à venir sur PS4 et PS5.

Qu’attendre de la nouvelle conférence PlayStation ?

Au regard de la durée de l’événement, il ne faudra pas attendre monts et merveilles de cette nouvelle conférence. En 20 minutes, Sony n’aura pas vraiment le temps d’empiler les grosses annonces. Toutefois, il pourrait quand même y avoir quelques projets d’envergure — comme un certain Final Fantasy XVI. La multinationale évoque « des prochaines sorties PS5 et PS4 qui ne vous laisseront pas indifférent », sachant qu’elles seront majoritairement en provenance des studios japonais. « Nous partagerons également quelques annonces de développeurs du monde entier », peut-on quand même lire.

En revanche, il n’y aura strictement aucune information sur le PlayStation VR2, que ce soit sur le casque de réalité virtuelle en lui-même ou les jeux qui l’accompagneront au moment de la sortie.

Ce qu’on est sûr de voir : des jeux japonais (eh oui).

Ce qu’on aimerait bien voir : une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XVI, l’un des jeux japonais les plus attendus.