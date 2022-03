The Batman : que sait-on du mystérieux personnage à la fin ?

The Batman se termine par une étrange scène où un personnage apparaît pour la première fois dans le film. On se doute de qui il s’agit, mais que sait-on sur cette apparition ? (attention, spoilers)

The Batman est en salles depuis le 2 mars 2022. Esthétiquement bluffant, le film de Matt Reeves dépasse largement les attentes dans son interprétation du Chevalier noir.

Si les performances de Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman) et Zoe Kravitz (Selina Kyle/Batwoman) sont saluées, The Batman repose également sur ses antagonistes. On y trouve le célèbre Pingouin, interprété par Colin Farrell, mais également le Riddler, qui prend vie sous les traits de Paul Dano.

C’est à la toute fin du long-métrage qu’un tout nouvel antagoniste apparaît. Qui est-il ? Qui l’interprète ? Attention, spoilers.

Attention spoilers sur la fin de The Batman !

Le retour d’un méchant célèbre

Il est difficile de passer à côté de cette scène marquante, à la toute fin de The Batman, dans la prison d’Arkham. La cellule du Riddler se trouve à côté d’un autre détenu. Ce dernier n’apparaît que dans la pénombre, mais l’échange qu’ils ont est suffisant pour identifier le détenu en question. Il n’y a en effet besoin que d’un rire : ce n’est autre que le Joker. Ce qui se confirme dans la pénombre, où l’on aperçoit tout de même un visage dont la bouche semble lacérée.

L’acteur est Barry Keoghan (récemment vu dans Les Éternels). Sans doute pour conserver une part de mystère, le générique ne le crédite pas comme Joker, mais comme « le détenu que l’on ne voit pas ». On savait déjà que Barry Keoghan aurait un rôle dans The Batman, mais le flou était complet, il n’y avait que des théories.

Bien que le film n’ait aucune scène post-générique (et c’est tant mieux), cette séquence ferait presque office de teasing : on comprend qu’une suite est envisageable et qu’elle inclura alors le Joker de Keoghan. Il devient la quatrième personne à interpréter le Joker dans les années 2000, après des interprétations cultes, en particulier celles de Heath Ledger et de Joaquin Phoenix.

Attention toutefois, cela ne veut pas dire que le Joker sera l’antagoniste principal d’une prochaine suite. Mais il y sera probablement présent. Matt Reeves a par ailleurs précisé que le personnage de Barry Keoghan n’est pas encore à proprement parler le Joker dans la scène finale de The Batman : « Ce personnage à Arkham renvoie au Joker avant qu’il ne soit le Joker. Il n’a pas encore décidé de revendiquer ce concept. Mais je voulais en faire quelqu’un que Batman a rencontré pendant sa première année, et qu’il a fait enfermer car c’était un tueur », a-t-il confié auprès d’AlloCiné. D’ailleurs, une autre scène a été tournée, où Batman rencontre ce personnage, mais Matt Reeves l’a finalement coupée.