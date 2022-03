The Batman : y a-t-il une scène post-générique ?

The Batman est en salles à partir de ce 2 mars 2022. Faut-il rester jusqu’au bout du générique pour un scène bonus ?

Batman est l’un des personnages favoris de l’univers DC Comics. Le film de Matt Reeves, en salles ce 2 mars 2022, était donc attendu au tournant. Ce nouveau long-métrage livre une interprétation cinématographique renouvelée de Batman plus sombre et plus brutale sous les traits de Robert Pattinson.

Construit comme un polar, mais surtout esthétique, The Batman est à couper le souffle. L’une des qualités du film est aussi son indépendance : il n’appartient pas à l’univers étendu DC au cinéma et les trois heures se suffisent à elles-mêmes. Une suite semble toutefois probable. Mais y a-t-il pour autant une scène post-générique, comme pour la plupart des films de comics de nos jours ?

Il n’y a qu’un easter egg

La réponse est claire : il n’y a aucune scène post-générique dans The Batman, que ce soit après le générique principal ou à la toute fin.

The Batman // Source : Warner

En revanche, il y a bien un petit easter egg. Vous verrez apparaître une console d’ordinateur, un point d’interrogation (en référence au Riddler, le grand méchant du film), puis « Good Bye », suivi d’une adresse web. Cette adresse renvoie simplement au site rataalada — qui joue un rôle important dans le film et qui a été recréé dans la vraie vie par Warner pour la promo.

Ce n’est donc qu’un petit clin d’œil qui ne livre aucune nouvelle scène ni aucun indice sur une éventuelle suite. Ce n’est pas forcément un défaut, l’absence de scène post-générique contribue à une œuvre complète en elle-même.