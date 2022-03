Si les files d’attente ont tendance à diminuer avec le temps, elles n’ont pas complètement disparu. Lost Ark s’efforce donc de convaincre les joueurs et les joueuses de partir sur un serveur moins fréquenté.

Voilà trois semaines que Lost Ark est sorti en Europe et, trois semaines après, les joueurs et les joueuses qui se connectent au jeu doivent bien se rendre à l’évidence : les files d’attente n’ont pas complètement disparu pour les serveurs de la région « Europe centrale ». Et c’est un constat que ne peut que partager l’éditeur du jeu, dans son point d’étape du 2 mars 2022.

Sans surprise, il a été rappelé que la région « Europe centrale » ne peut plus évoluer, que ce soit par l’ajout de nouveaux serveurs ou par l’accroissement de ceux déjà en place. Cette réalité est déjà connue depuis plusieurs semaines et la seule façon de réduire les temps d’attente est tout simplement d’espérer une baisse de la fréquentation des serveurs affectés.

Les files d’attente diminuent globalement

Ce recul s’observe en réalité déjà : sur le serveur Trixion par exemple, le délai pour se connecter à son compte en heure de pointe a fortement diminué. Les ordres de grandeur illustrent bien cette évolution : alors qu’il y avait entre 10 000 et 20 000 personnes en attente le soir les premiers jours, ce sont aujourd’hui environ 5 000 joueurs et joueuses qui sont en file désormais.

Cet affaissement des temps d’attente est bien sûr une bonne nouvelle pour toutes les personnes fréquentant la région « Europe centrale ». Quant aux raisons qui peuvent l’expliquer, sans doute est-ce une combinaison de facteurs : une certaine lassitude après l’enthousiasme du début, la sortie d’Elden Ring ou bien d’un gros patch de WoW.

Et Lost Ark aimerait bien continuer dans cette direction, mais pour cela il faudra que des joueurs et des joueuses de la région « Europe centrale » acceptent d’aller dans la nouvelle, appelée « Europe occidentale ». Même si cela peut vouloir dire de repartir à zéro, parfois avec une nouvelle guilde, en délaissant ses contacts — car il n’y a pas de migration automatique sur Lost Ark.

Ça ferait une jolie monture. // Source : Lost Ark

C’est pour cela que, dans son message du 2 mars, Lost Ark fait savoir que toutes les récompenses obtenues avec Twitch avant le 8 mars sur la région « Europe centrale » seront dupliquées sur tous les personnages créés sur les serveurs de la région « Europe occidentale ». « Nous espérons que cela rendra la décision de changer de serveur plus attractive », écrit le studio.

Et pour celles et ceux qui ne veulent pas se déplacer ? Il leur faudra miser sur un désintérêt croissant d’une partie des joueurs et joueuses pour faire disparaître les résidus de temps d’attente, mais sans que cela n’entraine un sérieux dépeuplement des serveurs. En attendant, Lost Ark assure se focaliser sur « l’amélioration de la santé et de la stabilité du jeu. »