Vous découvrez Lost Ark pour la première fois ? Vous ne savez rien du jeu ? Voilà neuf conseils pour accompagner le début de votre aventure en Archésia.

Lost Ark arrive en Occident, officiellement le 11 février 2022, mais celles et ceux qui ont acquis un pack Fondateur peuvent y jouer depuis le 8. Nul doute que nombre de joueurs et de joueuses qui attendaient ardemment ce jeu vidéo tout droit venu de Corée du Sud savent déjà tout ce qu’il y a à savoir du titre. Mais pour les autres ? Il y a des conseils utiles à connaître.

Les recommandations ci-dessous s’adressent aux personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu, mais qui sont tentées de découvrir ce croisement entre un MMORPG et un A-RPG qui rappelle Diablo. Les conseils ci-dessous se veulent basiques, pour vraiment accompagner les premiers pas de votre personnage dans Archésia. Si vous saviez déjà tout ça, félicitations !

Jouez la classe que vous voulez !

C’est un premier conseil peut-être un peu déroutant, mais sur lequel il vaut mieux insister : choisissez la classe qui vous fait plaisir et ne vous fiez pas trop à une « tier list » quelconque — ces fameux classements censés vous indiquer quels sont les meilleurs choix du jeu et ceux qui sont en théorie moins forts, selon les dires de tel ou tel site.

Il ne s’agit pas de dire que ces classements sont inexacts, mais il faut les lire avec du recul : d’abord, ils sont susceptibles de bouger au fil du temps, selon d’éventuels rééquilibrages décidés par l’équipe de développement. Une classe très bien notée pourrait devenir un peu moins forte après un patch. Inversement, une classe qui était un peu en retrait pourrait rejaillir plus tard.

Et surtout, ne nous mentons pas : vous débutez au jeu. Il y a donc peu de chances que vous parveniez d’emblée à tirer parti au maximum des capacités de votre classe, au point de faire vraiment la différence par rapport à d’autres joueurs. Ces classements prennent plus de sens dans le « end game », lors de l’optimisation la plus fine possible.

Et à dire vrai, il vaudra toujours mieux que vous maitrisiez à fond une classe notée « C », plutôt que vous pataugiez avec une classe notée « S+ », même si elle est jugée plus « méta ».

Vous voulez jouer paladin DPS ? Jouez paladin DPS ! (bon, on risque de vous le reprocher). // Source : Lost Ark

Suivez le prologue et testez les classes

Si vous débutez, il est préférable que vous participiez au prologue. C’est un scénario très scripté, mais qui vous permettra de vous mettre dans le bain en découvrant le récit, votre héros et les principales mécaniques (se déplacer, lancer un sort ou bien interagir avec le décor). Autre avantage de le jouer : vous obtenez une récompense si vous allez au bout.

N’hésitez pas à tester toutes les classes qui vous intéressent. Le tout début du jeu est organisé de telle façon que vous pouvez expérimenter différentes techniques, sur des packs de monstres ou bien des boss, pour de faux. Cela permet de s’assurer que le style de jeu de telle ou telle classe, ainsi que ses habiletés particulières et ses ressources dédiées, vous va.

Obtenez votre familier le plus vite possible

Dans Lost Ark, vous avez la possibilité d’avoir un petit familier qui vous suit. Au-delà de sa bonne bouille, le familier a un intérêt pratique. Il ramasse pour vous tout ce qui tombe au sol : l’argent des monstres vaincus, les items, les potions, et ainsi de suite. Cela va vous épargner une tâche fastidieuse où vous devrez cliquer vous-même sur les objets.

L’animal de compagnie est accessible assez rapidement dans le jeu, et il est gratuit. D’ailleurs, une quête, accessible au cours des toutes premières heures, vous montre bien l’avantage du familier, lorsqu’il faut ramasser par terre tout ce qui sort d’une jarre magique. Autre intérêt des familiers : ils peuvent rendre d’autres services et, de plus, améliorer certaines de vos statistiques !

Rien de particulier, mais on est là, quoi, avec mon familier, au calme. // Source : Capture d’écran

Activez les points de déplacement rapide

Le monde de Lost Ark est grand, suffisamment pour vous décourager de le traverser à dos de cheval. Heureusement, il y a les « triports », des portails antiques pour se téléporter d’un point à l’autre de la carte. Seulement, ces portails doivent être découverts et activés pour qu’ils deviennent opérationnels. N’oubliez pas de cliquer dessus dès que vous en voyez.

Les triports sont reconnaissables sur la mini-carte par un pictogramme jaune qui montre un triangle dans un cercle — c’est aussi ce dessin que l’on retrouve sur la dalle du portail, lorsque l’on s’y trouve. Notez que la téléportation a un coût : il faut débourser quelques (dizaines de) pièces avec l’argent du jeu. Mais cela vous fera économiser de nombreux voyages à dos de monture.

Jouez les quêtes pour monter rapidement en niveau

Si vous voulez rapidement progresser dans Lost Ark, mieux vaut se focaliser sur les quêtes, plutôt que de taper à la chaîne des monstres. Les quêtes s’avèrent en effet bien plus intéressantes, car elles rapportent beaucoup d’expérience, là les victoires sur des créatures aléatoires ne donnent presque rien. Et en montant en niveau, vous aurez bien sûr accès à de plus en plus de fonctionnalités.

Il existe diverses quêtes dans le jeu : outre l’histoire principale, vous trouverez aussi des missions secondaires, des quêtes d’affinité avec des personnages, des quêtes d’opportunité si vous passez à un endroit particulier, et ainsi de suite. Autre atout des quêtes : elles vous font voyager et vous placent grosso modo sur le bon chemin à suivre pour l’aventure.

C’est plus amusant de tuer des monstres en ayant un but, non ? // Source : Capture d’écran

Essayez de fouiller chaque zone du jeu

Vous le remarquerez sans doute assez vite : il y a beaucoup de choses plus ou moins cachées dans le jeu : des graines mokokos, des panoramas à découvrir, des donjons secrets, des passages qui ne sont pas renseignés sur la carte, des quêtes cachées et ainsi de suite. Parfois, certains de ces éléments sont bien mis en évidence, au beau milieu du chemin, parfois non.

Le meilleur conseil que l’on peut vous donner ici, c’est de regarder partout, ce qui vous évitera au maximum d’avoir à revenir en arrière pour compléter ce qui vous manque dans votre livre d’aventure. Bien sûr, cela ne doit pas se faire au détriment de votre plaisir de jeu, mais n’hésitez pas à ralentir, ou bien à longer le contour de chaque zone, au cas où… parfois un secret s’y trouve.

Réorganisez vos sorts (ou même vos touches)

Lost Ark est un jeu qui se joue en combinant la souris et le clavier. Si vous voulez être efficace, vous ne devez pas aller chercher les sorts avec votre souris, mais les activer au clavier (en pressant les touches correspondantes). Vous gagnerez un temps précieux lors des combats contre des monstres, des boss ou si vous voulez vous essayer au JCJ/PVP (joueur contre joueur).

Mais pour être efficace, vous avez justement la possibilité de réorganiser vos sorts selon vos goûts : si une technique sur laquelle vous comptez beaucoup est mal située sur le clavier, n’hésitez pas à la mettre sur une touche plus accessible. La barre de sorts est personnalisable. Il est possible aussi de changer la place de toutes les commandes en jeu, pour être plus confortable.

Pitié, ne jouez pas qu’avec la souris. // Source : Lost Ark

Focalisez-vous sur quelques sorts

Dans Lost Ark, vous obtenez des sorts au fur et à mesure de votre montée en niveau. Et par la suite, vous pouvez aussi dépenser des points pour améliorer leur efficacité. Vous pourriez avoir la tentation de dépenser vos points un peu partout, mais vous risquez de vous retrouver avec des sorts globalement moyens, au lieu d’avoir deux ou trois sorts vraiment très puissants.

N’hésitez donc pas à vous concentrer sur des sorts diversifiés, mais limités (par exemple un sort de zone ponctuel, un sort à canaliser et un sort pour gérer vos ennemis). La bonne nouvelle, par ailleurs, c’est que vous pouvez revenir en arrière pour redistribuer vos points autrement si ce que vous avez choisi ne vous va pas. Bref, expérimentez !

Utilisez des ressources en ligne

Jouez comme vous l’entendez. Vous voulez être hardcore et n’avoir aucune aide extérieure ? Fort bien. Mais vous voulez aussi vous faciliter la vie, parce que vous n’avez pas le temps de jouer dix heures par jour ? Fort bien aussi. Bonne nouvelle, il existe sur le net diverses ressources. Le jeu étant sorti depuis 2018 en Corée du Sud, l’assistance est vraiment fournie.

Il serait vain de faire un inventaire à la Prévert de tout ce qui existe comme guides, astuces et autres recommandations, mais on peut au moins pointer deux sites : le premier est une carte interactive du monde, opérée par le site communautaire Lost Ark France. Le second est une base de données des éléments en jeu. Les deux sites sont en français. Bon jeu !