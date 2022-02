Le palmarès du Festival de Cannes a été dévoilé hier soir. Mais pas celui du cinéma, l’autre, celui du jeu de société. Découvrez les gagnants et l’ensemble des nommés.

À l’évocation du Festival de Cannes, on pense immédiatement cinéma, stars, Palme d’or… Mais il en existe un autre, un peu moins mis en avant, mais tout aussi important en termes de notoriété dans son propre secteur : le Festival International des Jeux (« FIJ » de son petit nom).

Tous les ans depuis 1986, le Palais des Festivals se transforme en un immense terrain de jeux, gratuit et ouvert au grand public, pour découvrir autant les nouveautés que les jeux de société classiques. C’est la manifestation ludique la plus importante en France, et l’une des plus importantes en Europe, dont l’affluence dépasse les 100 000 visiteurs et visiteuses.

Et quasiment depuis sa création, c’est aussi l’occasion de décerner l’As d’Or – Jeu de l’Année, la plus haute distinction française qu’un jeu, un auteur, un éditeur puisse espérer. Un jury composé de journalistes et de professionnels du milieu ludique désigne une sélection, puis le grand gagnant, le jeu édité dans l’année passée qu’il estime être le meilleur ambassadeur auprès du grand public.

Pour être tout à fait exact, le Festival décerne quatre prix, dans quatre catégories différentes : le prix principal, pour toute la famille, le prix enfant, pour les plus jeunes, le prix initié, pour des jeux un peu plus complexes, et enfin le prix expert, pour des jeux d’un niveau bien plus élevé, vraiment déconseillés aux débutants.

Découvrez avec nous les nommés et les lauréats ayant été désignés hier soir.

Le jeu de l’année 2022

Sans trop de surprise, le grand gagnant de la catégorie phare est 7 Wonders Architects. Comme son grand frère, qui a lui aussi raflé tous les prix, il vous place à la tête d’une civilisation pour la faire prospérer dans différents domaines, et peut-être même laisser une empreinte éternelle en construisant une grande merveille.

Doté d’une incroyable accessibilité, d’un très chouette matériel, jouable de deux à sept joueurs, il est le candidat idéal pour s’initier aux jeux de société contemporains, en famille ou entre amis.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Cartaventura Lhassa : partez en Inde et au Tibet, à la recherche d’une exploratrice disparue, en pleine première guerre mondiale. Avec sa mécanique basée sur des cartes, vous vivez une aventure tous ensemble, en essayant de faire les bons choix, comme dans Un livre dont vous êtes le héros. Nous vous avions parlé de Cartaventura Lhassa dans une de nos sélections hebdomadaires.

Happy City : vous êtes maire d’une petite ville en construction, et votre seul but est de rendre vos citoyens heureux. Des règles simplissimes, des illustrations mignonnes, un peu de stratégie, un peu de hasard, un cocktail idéal pour jouer en famille ou entre amis. Nous vous avions présenté Happy City sur Numerama.

Jeu de l’année « Enfant » en 2022

Bubble Stories est ce qui se rapproche le plus d’un escape game pour les plus petits, dès 4 ans. Image après image, de bulle en bulle, ils explorent de nouveaux mondes, et découvrent les différents endroits à visiter. Un jeu qui mélange habilement la mémoire, la déduction et l’observation.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Attrape Monstres : de vilains monstres sortent de leur caverne et se ruent sur votre château. Les joueurs doivent coopérer, coordonner leurs cartes, et anticiper les mouvements des méchants. Un jeu magnifique, basé sur le principe du tower defense, mais pour les plus petits.

Pin Pon : un feu est déclaré, et la sirène retentit dans la caserne des pompiers. Aidez-les à arriver à temps pour éteindre l’incendie et sauver la maison. Un jeu coopératif pour les plus petits, qui apprend à perdre et à gagner tous ensemble.

Jeu de l’année « Initié » 2022

La forêt et son arbre sacré sont en proie aux flammes. Incarnez un esprit de la nature et faites de votre mieux pour les sauver. Heureusement, vous pouvez compter sur l’aide des animaux gardiens dans votre tâche.

Living Forest mêle habillement les mécaniques de « stop ou encore » et de « deck bulding », et propose trois conditions différentes de fin de partie pour l’emporter. Et même s’il a été classé parmi les jeux pour initiés, ses règles sont finalement assez limpides.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Nouvelles Contrées : un jeu coopératif qui vous fait jouer avec les livres de votre bibliothèque. Incarnez à tour de rôle le lecteur, et tentez de faire deviner à vos compagnons l’image correspondante à l’extrait que vous venez de lire. Un jeu frais, original, et poétique. Nous vous avions présenté les Nouvelles Contrées dans notre sélection.

Oltréé : un jeu coopératif et narratif, dans lequel vous incarnez des patrouilleurs qui, depuis leur fortin, accomplissent leurs missions. Protéger les habitants, explorer les zones sauvages, et combattre les monstres. Un jeu à scénarios, avec des illustrations et un matériel magnifiques.

Jeu de l’année « Expert » 2022

Le jeu puise son inspiration, à la fois du roman Dune, mais aussi de sa récente adaptation cinématographique, notamment de par ses illustrations. Vous y incarnez le dirigeant de l’une des grandes maisons et vous devez préparer la guerre qui s’annonce.

Le jeu mêle habillement « deck building » et placement d’ouvriers sur un plateau, avec des informations cachées lors des affrontements. C’est beau, thématique, passionnant, mais la catégorie experte n’est pas usurpée, le jeu étant plutôt exigeant.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Iki : le jeu prend place à Edo, durant l’ère du même nom, dans la principale rue marchande de la ville. Vous devez veiller au bien-être et à la prospérité des habitants pour l’emporter. Un jeu magnifique, aux mécaniques en adéquation avec le thème. Ses règles sont assez accessibles, mais il faut gérer énormément de choses en cours de partie, le réservant aux joueurs habitués.

Les Ruines Perdues de Narak : un groupe d’explorateurs a découvert les traces d’une ancienne civilisation au cœur d’une île perdue. Arpentez-la, trouvez les artefacts anciens, mais faites attention aux redoutables gardiens. Un jeu complet, passionnant, et très riche grâce aux multiples mécaniques proposées.

