Lecture Zen Résumer l'article

Placez vos tuiles judicieusement pour satisfaire vos villageois, et ainsi avancer dans votre campagne et débloquer de nouveaux éléments. Voici Dorfromantik, notre jeu de société de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société Dorfromantik ?

Vos villageois ont des exigences, et vous ne pouvez pas construire leurs maisons, leurs champs, leurs forêts, n’importe où, ni n’importe comment. Si vous parvenez à optimiser le placement de vos tuiles, peut-être marquerez-vous suffisamment de points pour débloquer de nouveaux éléments de jeu…

Accessible dès 8 ans, pour 1 à 6 joueurs et des parties d’environ 45 minutes, Dorfromantik est un jeu coopératif ultra-chill, sans aucune compétition, mais vraiment prenant !

Édité par Gigamic, Dorfromantik est un jeu de Michael Palm et Lukas Zach, illustré par Paul Riebe, et commercialisé au prix de 39,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

En début de partie, votre village est complètement vierge. Vous allez le construire au fur et à mesure. Pour cela, à son tour, on pioche une tuile au hasard, et on la place dans la zone de jeu, pour qu’au moins un de ses six côtés touche une autre tuile. Ces tuiles représentent différents éléments de votre futur village : de la forêt, des maisons, des champs, un bout de rivière, de chemin de fer, etc.

Une partie en cours. // Source : Gigamic

Comme c’est un jeu coopératif, les autres peuvent donner leur avis, vous conseiller pour optimiser son placement. Car le but est de marquer un maximum de points.

Pour cela, certaines tuiles présentent un objectif : une rivière composée d’exactement 4 tuiles, un champ de 6 tuiles, etc. Il y en a toujours trois, et dès qu’un objectif est complété, il est remplacé par un autre.

Les tours se suivent ainsi, votre village devenant de plus en plus grand, et la partie s’arrête quand on pose la dernière tuile. On compte alors notre score, en additionnant les objectifs atteints et quelques bonus par-ci par-là.

Ce score est ensuite reporté sur une fiche de campagne, qui nous suit tout au long des parties, avec les mêmes partenaires de jeu. Vous pouvez ainsi refaire plusieurs fois la campagne, ou même en mener plusieurs en parallèle.

Les petites boîtes contenant de nouveaux éléments. // Source : Gigamic

Plus le score est élevé, plus on progresse dans un parcours qui nous permet de débloquer de nouveaux éléments, cachés dans des petites boîtes. Du matériel en plus, de nouvelles règles… On ne vous dévoile évidemment rien pour ne pas vous gâcher la surprise. Des succès s’ajoutent également à la partie, ajoutant un élément supplémentaire pour relancer l’intérêt.

Pourquoi jouer à Dorfromantik ?

Cela fait maintenant plusieurs mois, depuis que nous l’avons découvert, que nous trépignions d’impatience de vous présenter Dorfromantik. Mais, victime de son succès, et notamment auréolé du prestigieux Spiel des Jahres, il était sans cesse en rupture dans les boutiques.

Le jeu auquel nous avons le plus joué cette année est enfin de retour, et, croisons les doigts, en quantité suffisante pour satisfaire tout le monde.

Source : Gigamic

Propose-t-il donc un gameplay profond et innovant ? Non, au contraire même, c’est du classique déjà vu ailleurs.

Est-ce son aspect coopératif qui le rend unique, avec des rôles et des pouvoirs spéciaux ? Non plus, tout le monde fait la même chose, et chacun donne son avis.

Ce doit être la campagne alors qui apporte sans cesse des nouveautés inattendues ? Pas vraiment. Effectivement, de nouvelles pièces et règles s’ajoutent, mais rien de bien surprenant.

Mais qu’a-t-il donc de si spécial ? Son ambiance autour de la table. Calme, douce, chill, cosy. C’est un jeu particulièrement agréable, bon enfant, sans aucune prise de tête. Avec un matériel simple, uniquement des tuiles en carton épais, mais joliment illustrées. Évidemment, si vous cherchez un jeu de grosse stratégie ou d’affrontement, passez votre chemin.

Il n’empêche que, si durant les premières parties on place nos tuiles un peu au hasard, on se rend compte au fur et à mesure qu’on commence doucement à analyser les tuiles déjà sorties et anticiper celles qui arrivent, pour définir nos agencements. Quelle satisfaction de piocher LA tuile qu’il faut pour la placer dans ce petit espace spécialement réservé depuis le début de la partie.

Dorfromantik puise son inspiration du jeu vidéo éponyme, un mélange de city-builder et de puzzle-game, disponible sur Steam et sur Switch. Faut-il avoir joué au jeu vidéo avant de jouer au jeu de plateau ? Absolument pas.

Il faut dire que le jeu est tellement simple d’accès, avec des règles faciles à comprendre et des parties rapides, que tout le monde peut y jouer.

Attention tout de même, car la boîte indique qu’on peut y jouer jusqu’à 6. C’est beaucoup trop, on vous conseille de vous restreindre à deux joueurs, trois tout au plus. Au-delà, l’avis des différents participants nuit à la fluidité des parties et n’apporte rien de plus.

Alors oui, en cette période estivale, on a plutôt tendance à suer à grosses gouttes sans même bouger. Mais imaginez, d’ici quelques mois, quand le vent et la pluie froide taperont sur vos fenêtres, et que vous serez chez vous, bien au chaud, en train de jouer à Dorfromantik, en trempant des petits gâteaux dans votre tasse de chocolat chaud, un chat ronronnant sur vos genoux… Rien que d’y penser, on a envie de relancer une campagne.

Le côté relaxant du jeu est également accentué par le fait qu’on ne gagne ni ne perd jamais une partie. On fait simplement un meilleur ou un moins bon score, qui nous fait avancer plus ou moins vite dans la campagne. Évidemment, on essaie toujours de faire mieux qu’à la partie précédente, et certains succès sont assez difficiles à atteindre.

En ce qui nous concerne, Dorfromantik est LE jeu chill et cosy par excellence, à pratiquer à deux lors des longues soirées d’hiver. Et même si son gameplay n’a rien de révolutionnaire, et que c’est vraiment l’ambiance chaleureuse autour de la table qui prime sur la stratégie, il se doit de figurer dans toute bonne ludothèque qui se respecte. On a hâte qu’il fasse froid !

En bref Dorfromantik Voir la fiche 39,90 € sur Philibert On a aimé L’ambiance chill et cosy autour de la table

Le plaisir d’ouvrir les petites boîtes

Un matériel simple, des illustrations mignonnes

LE jeu à pratiquer lors des longues soirées d’hiver On a moins aimé On découvre un peu trop vite, trop facilement, tous les nouveaux éléments

À quand une extension pour prolonger et renouveler le plaisir ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !