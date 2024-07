Lecture Zen Résumer l'article

Le palmarès du Spiel des Jahres, le jeu de l’année en Allemagne, a été dévoilé ce dimanche 21 juillet 2024. Découvrez la sélection et les gagnants de ce prix qui dépasse largement ses frontières.

Le Spiel des Jahres, littéralement « jeu de l’année », est un prix attribué tous les ans depuis 1979 par un jury de professionnels spécialisés, et qui récompense les meilleurs jeux de société édités en Allemagne dans l’année passée.

Mais son prestige va bien au-delà des frontières germaniques. Même s’il s’agit d’un jury allemand, récompensant un jeu publié dans son pays, il a un large retentissement à l’international. Par sa renommée, son ancienneté et l’assurance de générer plusieurs centaines de milliers de ventes, le Spiel des Jahres est le prix ludique le plus convoité au monde. Bien au-delà du pourtant déjà très envié As d’Or – Jeu de l’Année en France, ou toute autre distinction nationale.

Comme son homologue français, plusieurs prix sont décernés : le principal, tout public, celui pour enfants, et un dernier récompensant un jeu un peu plus compliqué, pour un public connaisseur.

Spiel des Jahres, le jeu de l’année

C’est la première fois qu’un jeu exclusivement pour deux joueurs remporte le plus prestigieux prix ludique au monde.

Dans Sky Team, les deux joueurs incarnent respectivement le pilote et le co-pilote d’un avion de ligne. Leur but : le faire atterrir sans encombre.

Source : Le Scorpion Masqué

Plus facile à dire qu’à faire, quand on n’est pas autorisé à communiquer. Un jeu malin comme tout, où il faut parvenir à se coordonner sans se parler, le tout avec un nombre d’actions très limité à chaque tour.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Kinderspiel des Jahres, le jeu pour enfants de l’année

Un jeu mignon comme tout, avec un superbe matériel, dans lequel les enfants vont apprendre à s’arrêter à temps… au risque de tout perdre.

Source : Happy Baobab

On y récupère différentes petites clefs à mesure qu’on avance sur le plateau, qui permettent d’ouvrir, ou pas, un coffre. Plus on a pris de risque, plus le coffre est généreux en joyaux. Mais attention à ne pas être trop gourmand et tout perdre.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Taco Chaton Pizza : un jeu d’observation, variante pour les plus petits du très nerveux Taco Chat Bouc Cheese Pizza.

Große kleine Edelsteine : un jeu de reconnaissance de formes qui n’existe pas encore en français.

Kennerspiel des Jahres, le jeu pour connaisseurs de l’année

Nous n’avons pas eu l’occasion de jouer à Daybreak, puisque le jeu n’est pas encore disponible en français. Cependant sa réputation l’a largement précédé, ne serait-ce que grâce à l’un de ses co-auteurs, à qui l’on doit notamment le célèbre Pandemic.

Source : CMYK

Il s’agit là encore d’un jeu coopératif, mais largement plus optimiste, dans lequel vous œuvrez de concert pour mettre au point des technologies innovantes permettant à l’humanité de faire face au réchauffement climatique.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !