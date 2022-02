Vous cherchez un jeu pour jouer en amoureux ? Voici notre sélection pour la Saint-Valentin

On a sélectionné quelques jeux à (re)découvrir en couple pour fêter la Saint-Valentin de manière (vidéo)ludique. Attention, il y a quelques pièges.

Corvée pour les uns, fête mercatique pour les autres, véritable moment de bonheur pour certains… La Saint-Valentin divise, entre les couples qui célèbrent le jour des amoureux, ceux qui le snobent parce que c’est tous les jours la Saint-Valentin à la maison, et les célibataires qui critiquent (alors qu’ils ont simplement la rage, au fond).

Mais arrêtons de verser notre venin sur la Saint-Valentin et fêtons ce jour avec autre chose qu’un restaurant qu’il faut réserver trois mois à l’avance ou un cadeau hors de prix : optons pour des jeux vidéo, un excellent moyen de passer un bon moment. Et, aujourd’hui, il y a des productions qui célèbrent l’amour de plusieurs manières. Voici notre sélection.

Ces jeux parfaits pour la Saint-Valentin

Le jeu pour entretenir la flamme : Haven

Haven // Source : The Game Bakers

Imaginez la scène : vous ouvrez la porte de chez vous pour découvrir un petit chemin de pétales de roses dont la destination est un bain chaud. Après un long moment d’apaisement, vous rejoignez votre moitié pour lancer une partie d’Haven afin de perpétuer ce paradis enchanté. Reposant, Haven est un pur jeu d’amour. Son postulat se suffit à lui-même : Yu et Kay ont tout quitté pour s’épanouir, ensemble, sur une planète oubliée. En résulte une sorte de Un gars, une fille 2.0, mâtiné d’exploration et de dialogues plein de bons — et de mauvais — sentiments. Bref, on a tous envie d’être Yu et Kay, les Chouchou et Loulou du futur, quand on s’aime.

Le jeu pour mettre ses sentiments à rude épreuve : Overcooked!

Overcooked! All You Can Eat // Source : team17

« C’est vraiment le meilleur moyen de quitter quelqu’un », « J’ai failli rompre à cause de Overcooked! »… : voilà le genre de phrases que vous pourriez entendre en évoquant Overcooked!, délicieux jeu qui nous invite à réaliser un maximum de recettes de cuisine en un court laps de temps. Seul hic ? Il a tendance à être très épicé quand on y joue avec quelqu’un, jusqu’à devenir une véritable source de conflits. En résumé, on ne conseillera Overcooked! qu’à deux catégories de couples : les plus solides (qui résisteront aux immenses tensions) ou ceux qui, justement, veulent tester leurs sentiments. Si votre alchimie ne résiste pas au crash-test Overcooked!, c’est que vous n’étiez pas faits l’un pour l’autre. Déso, pas déso.

Overcooked! est disponible sur : Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Un autre jeu pour tester votre relation : Lovers in a Dangerous Spacetime

Lovers in a Dangerous Spacetime // Source : Asteroid Base

Votre couple est beaucoup trop solide pour céder face aux exigences d’Overcooked! ? Vous n’aimez pas la fine cuisine ? L’une des meilleures alternatives se nomme Lovers in a Dangerous Spacetime. Encore une fois, c’est l’esprit de collaboration, associé à une bonne dose d’organisation, qui sera le garant de la réussite. Ici, on dirige chacun un personnage qui peut accéder aux différentes commandes d’un vaisseau. Bien sûr, vous ne pourrez pas tirer et piloter en même temps… D’où l’obligation de se répartir constamment les tâches pour mieux répondre aux situations. Stressant, mais fun. En prime, il faut libérer des petits lapins spatiaux mignons.

Lovers in a Dangerous Spacetime est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

Le meilleur jeu à faire à deux (cœur avec les doigts) : It Takes Two

It Takes Two // Source : Capture Xbox

Vous ne jouerez pas à un meilleur jeu vidéo coopératif que It Takes Two, qui peut se targuer d’avoir plu à plus de 5 millions de personnes depuis son lancement. Plébiscité à juste titre par la presse, It Takes Two met tout le monde d’accord. Et sa contrainte — l’obligation de jouer en duo — disparaît quand on est en couple. Il repose sur une vraie philosophie coopérative, qui pousse à collaborer du début à la fin. En prime, It Takes Two ne cesse de se renouveler, proposant des situations d’une variété affolante. Dernier argument : il parle d’amour avec une sincérité exemplaire (les personnages se disputent pour tout et rien, comme dans la vraie vie).

It Takes Two est disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Le jeu pour faire n’importe quoi et rire aux éclats : 1-2-Switch

1-2-Switch // Source : Nintendo

Voilà un jeu parfait pour une soirée… arrosée. En effet, il vaut mieux être un peu jovial pour se lancer dans 1-2-Switch, compilation de mini-jeux tous plus stupides les uns que les autres. Ils sont pensés pour mettre en relief les différentes technologies intégrées dans la console hybride, avec certaines mécaniques vraiment bluffantes. 1-2-Switch tombe tellement dans l’absurde qu’on se prend vite au jeu (exemple : une expérience demande de… traire une vache). On rappellera simplement qu’il ne faut pas trop abuser du champagne, l’abus d’alcool étant dangereux pour la santé. On termine cette courte description avec une anecdote pleine d’espoir : grâce à 1-2-Switch, une femme a retrouvé le plaisir de jouer avec son mari devenu aveugle.

1-2-Switch est disponible sur : Nintendo Switch (attention, le modèle Lite est incompatible).