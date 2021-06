Une page se tourne dans l'histoire de GTA Online. Rockstar annonce la fin du support de certaines vieilles consoles, à savoir la PS3 et la Xbox 360. À la fin de l'année, le mode multijoueur ne sera plus disponible.

Si vous jouez toujours à GTA Online depuis une PlayStation 3 ou une Xbox 360, c’est le moment de profiter à fond du monde persistant de Grand Theft Auto. Dans quelques mois, le mode multijoueur ne sera en effet plus accessible à partir de ces consoles. C’est ce que l’entreprise américaine Rockstar, qui développe et édite le jeu vidéo, vient d’annoncer sur son site web le 16 juin 2021.

La fin du support de ces deux consoles est fixée au 16 décembre de cette année 2021. Outre l’arrêt du mode multijoueur, Rockstar prévient que le suivi des statistiques via le Rockstar Games Social Club s’arrêtera aussi à cette date. Pour continuer à accéder à GTA Online, les joueurs devront posséder une console plus récente PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Sries), ou bien un PC Windows.

Le mode solo n’est pas du tout affecté

Malheureusement, il est impossible aujourd’hui de sauvegarder d’une quelconque façon ses données de GTA Online de manière à les transférer de l’une des anciennes consoles vers une plus récente : il existait par le passé d’une fonctionnalité de portabilité vers le PC, la PS4 et la Xbox One, mais elle a pris fin au mois de mars 2017. Quelques années plus tôt, en 2014, GTA V sortait sur ces deux consoles et Rockstar avait prévu un moyen de basculer sa progression d’une génération à l’autre.

À toutes fins utiles, il est important de préciser que cette décision ne concerne que le mode en ligne du jeu. Le mode un joueur n’est pas affecté du tout : les propriétaires d’une PS3 ou d’une Xbox 360 ont toujours la possibilité de rejouer à l’histoire, dont l’univers sert de base à GTA Online, et retrouver les trois principaux protagonistes de GTA V, à savoir Michael De Santa, Trevor Philips et Franklin Clinton.

Les versions de certains jeux vidéo pour la PS3 et la Xbox One vont également perdre leurs fonctionnalités en ligne dans quelques mois. C’est le cas de Max Payne 3 et de L.A. Noire, avec l’arrêt des classements, du multijoueur et du suivi en ligne des statistiques à compter du 16 septembre 2021. Là encore, le mode solo de ces jeux n’est pas affecté : vous pourrez toujours y jouer après cette échéance.

À lire : Remerciez ce joueur qui a permis de réduire les temps de chargement de GTA Online

Crédit photo de la une : Rockstar Games Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo