PS Plus en février 2022 : voici les 3 nouveau jeux PS4 et PS5 « offerts »

Sony a dévoilé les trois jeux que pourront recevoir les abonnés PlayStation Plus au mois de février. Comme toujours, il y aura deux titres PS4 et un seul PS5.

Le mois de février s’annonce bien pour les joueurs et les joueuses PlayStation, qui vont pouvoir tour à tour découvrir Sifu, Horizon Forbidden West et Elden Ring. En attendant, Sony proposera aux abonnés PlayStation Plus la vague mensuelle de jeux à récupérer gratuitement.

On rappelle que ces titres sont offerts dans le cadre de l’abonnement. Il s’agit d’un bonus permettant de fidéliser les utilisatrices et les utilisateurs, qui peuvent un peu plus rentabiliser leur abonnement.

Logo PlayStation Plus // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. La souscription se décline en trois tarifs possibles :

Les jeux dans le PS Plus en février 2022

Comme toujours (ou presque), trois jeux seront proposés en février avec l’abonnement PS Plus (à partir du 1er). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

EA Sports UFC 4

Cette adaptation de la discipline UFC est notamment centrée sur un mode carrière où on peut passer d’amateur à champion des sports de combat. Par rapport aux précédentes versions, Electronic Arts a retravaillé le gameplay pour qu’il soit toujours plus réaliste (les mécaniques au sol, par exemple).

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse

Un spin-off de la saga Borderlands, où on pourra incarner l’un des six chasseurs afin de participer à une aventure placée sous le signe de l’humour et du fantastique (spoiler : il y a bel et bien des dragons). Bon point : on peut y jouer en solo ou en coopération.

Planet Coaster : Édition console

Ce jeu de gestion permet de réaliser le rêve de beaucoup de gens : celui de créer un parc d’attractions ambitieux, puis de le gérer pour qu’il devienne rentable. On peut même imaginer ses propres montagnes russes, grâce à un outil de création complet et exigeant.