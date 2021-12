Disney, Disney et encore du Disney, on sait ce que vous avez piraté en 2021

Les séries Disney+ de la phase 4 Marvel ont été très recherchées sur les sites de torrent en 2021. WandaVision a détrôné Hawkeye à la première place du classement des séries les plus piratées en 2021. Des performances qui ne raviront sans doute pas Disney.

Quelles séries ont été les plus piratées en 2021 ? Chaque année, TorrentFreak dévoile les tendances de cette activité hors des clous de l’offre légale, à travers un bilan. Son classement 2021, publié le 25 décembre, montre que les séries Disney+ ont été bien plus téléchargées sur des sites de torrent que celles des plateformes concurrentes, notamment Netflix.

L’excellente série WandaVision s’est ainsi hissée à la première place du classement des séries les plus piratées, détrônant The Mandalorian qui occupait cette place en 2020. « Chaque épisode [de WandaVision] a été téléchargé des millions de fois », précise TorrentFreak. Et les séries Disney+ trustent de nombreuses autres places du top 10. Loki s’établit ainsi à la 2e place, tandis que The Falcon and The Winter Soldier occupe le 4e rang. Hawkeye s’est hissé à la 5e place, et What If, à la 6e. Comme le souligne TorrentFreak, toutes les séries Disney+ de la Phase 4 Marvel sont donc dans le top 10 des séries les plus piratées en 2021.

Loki est la 2e série la plus piratée en 2021 // Source : DisneyPlus

Les séries Netflix sont peu piratées en comparaison

Des performances dont Disney se passerait bien. Si cette répartition montre que les internautes s’intéressent à ses séries, elle suggère également que nombre d’entre eux n’ont pas sauté le pas de l’abonnement à Disney+.

Le fait que les séries Netflix soient moins présentes dans le classement est donc plutôt une bonne nouvelle pour la plateforme de streaming au N rouge. L’énorme carton qu’est The Witcher (dont la saison 2 nous a encore séduits) n’arrive ainsi qu’en 3e position. Et l’envoûtante Arcane (que l’on vous recommande chaudement même si vous n’êtes pas branché LoL) s’établit à la 9e place.

Comme TorrentFreak le souligne lui-même, son classement des séries piratées comporte toutefois plusieurs angles morts. Il ne se base que sur les chiffres publics de BitTorrent et n’inclut donc pas les téléchargement réalisés via des trackers privés. Le classement ne reflète pas non plus pas le nombre de personnes qui ont piraté ces séries en allant sur des sites de streaming ou en passant par d’autres plateformes de partage en pair à pair (P2P)

Par ailleurs, TorrentFreak évalue ici le nombre de téléchargements d’épisodes uniques et ne prend pas en compte les téléchargements de « packs » de saison. « Cela désavantage les saisons qui sont diffusées d’un bloc », note le média. Selon les estimations de TorrentFreak, si son classement prenait en compte les téléchargements de saisons, la série Netflix La Casa de Papel se situerait probablement plutôt au niveau de la 5e place et Squid Game aurait sans doute figuré dans le top 10.

Le classement des séries les plus piratées en 2021