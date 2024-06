Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le State of Play de Sony, l’évènement consacré aux dernières annonces de Sony concernant la PlayStation 5, est souvent l’occasion de voir des jeux et des accessoires bradés. C’est le cas de Marvel’s Spider-Man 2 qui baisse son prix de quelques euros.

C’est quoi, cette promotion sur Marvel’s Spider-Man 2 ?

Marvel’s Spider-Man 2 est habituellement vendu 79,99 € sur le PlayStation Store. Il est en ce moment proposé en version physique sur Amazon au prix de 47,97 €.

C’est quoi, ce jeu Spider-Man ?

Marvel’s Spider-Man 2 est un titre exclusif à la PlayStation 5. Il fait suite au premier opus sorti sur la précédente console de Sony, et au DLC qui l’accompagnait, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Cette fois-ci, vous incarnez deux super-héros, Peter Parker et Miles Morales donc, introduit précédemment. Cette suite voit aussi l’arrivée d’un ennemi bien connu des fans de l’araignée : Venom.

Après quelques premières heures de jeu un peu longues, le titre d’Insomniac Games trouve un rythme plus soutenu et enchaine les moments épiques dignes d’un blockbuster. Le plaisir de se balancer entre les immeubles et dans les rues de New York est grisant, et la console de Sony montre de quoi elle est capable. Les combats, bien qu’un peu répétitifs, sont souvent plaisants et profitent de nouvelles fonctionnalités amusantes qui les rendent plus dynamiques. Le gameplay peaufiné en fait un titre loin d’être un simple plaisir coupable.

Est-ce que le jeu vaut le coup à ce prix ?

Moins de 50 €, c’est une excellente occasion de se mettre à l’un des meilleurs jeux de la PS5. Graphiquement, le jeu est une belle vitrine des capacités de la console. Les éclairages et les effets de particules sont bluffants, tandis que la modélisation et les animations des personnages sont précises et détaillées. Le ray tracing permet des reflets sur les bâtiments et dans la rue saisissants de réalisme. La ville de New York, immense terrain de jeu, est fascinante à parcourir.

Dommage que le monde ouvert proposé s’articule autour d’objectifs répétitifs peu intéressants, qui installe une sorte de routine un peu ennuyeuse. Reste qu’en ligne droite, le titre offre une belle histoire bien rythmée, et un grand moment de jeu vidéo.

