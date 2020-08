D'après Deadline, Olivia Wilde a signé avec Sony pour réaliser un film dédié à Spider-Woman.

D’après des informations exclusives de Deadline, ce 19 août 2020, Sony Pictures aurait dans sa botte secrète un film dédié à la super-héroïne Spider-Woman. D’après le magazine, le contrat est déjà signé entre Olivia Wilde, qui réaliserait le film, et Sony. Olivia Wilde a par ailleurs tweeté une petite araignée, laissant entendre que l’information est la bonne quant à l’héroïne du film.

Cela viendrait de la volonté de Sony de construire son propre univers Marvel autour d’héroïnes féminines. La réalisatrice S.J. Clarkson a en effet déjà été confirmée pour diriger un film sur Madame Web, et Sony se penche également sur Black Cat et Silver Cable. Le point commun entre tous ces personnages : ils sont ancrés dans le « spider-verse ». Par ailleurs, les deux dernières héroïnes, Black Cat et Silver Cable, ne sont pas toujours du « bon côté », loin de là, ce qui pourrait s’avérer tout à fait intéressant.

Ce qu’on sait de ce film « secret »

Sony ne s’est pas directement exprimé autour du film réalisé par Olivia Wilde. Mis à part l’équipe de production (un scénario signé Katie Silberman avec Olivia Wilde, ainsi qu’Amy Pascal et Rachel O’Connor à la production), peu d’éléments sont donc connus. La présence de Spider-Woman dans l’univers que Sony souhaite construire, en parallèle du Marvel Cinematic Universe, tombe toutefois sous le sens, puisqu’elle est un personnage important du spider-verse. Sans compter que le film sur Madame Web est axé sur le personnage de Cassandra Webb, la grand-mère de l’une des Spider-Woman.

Quant à Spider-Woman elle-même, il en existe d’innombrables versions dans les comics, toutes assez différentes dans leur histoire personnelle. Il existe par exemple un univers où Gwen Stacy, habituellement connue sous le nom de Spider-Gwen, se présente sous le pseudonyme héroïque Spider-Woman. Le personnage de Gwen Stacy est assez riche et systématiquement très apprécié, il s’agit donc d’une piste très probable.

L’incarnation la plus connue de Spider-Woman reste toutefois Jessica Drew, créée en 1977, sorte d’alter ego de Peter Parker. Autre possibilité : Charlotte Witter, dont Madame Web est justement la grand-mère ! Mais c’est alors une version « super-vilain » du personnage. Enfin, sachez qu’il existe aussi une version du personnage où Mary Jane Watson est Spider-Woman.

La réponse sur l’identité choisie par la production interviendra à coup sûr avant la sortie et se révélera au moins durant une bande-annonce. Mais ce film en live-action pourrait aussi opter pour une adaptation libre en développant sa propre version du personnage, qui reste peu connue du grand public.

Crédit photo de la une : Gage Skidmore Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo