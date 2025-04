Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la saison 1 de la série Daredevil: Born Again vient de se terminer sur Disney+, le showrunner a déjà officialisé l’arrivée de futurs épisodes dès mars 2026. Soit dans moins d’un an.

La première saison de Daredevil: Born Again est désormais disponible en intégralité sur Disney+. Après avoir enfilé le costume une première fois pour le compte de Netflix, Charlie Cox a accepté de le retrouver, cette fois pour intégrer officiellement l’univers cinématographique Marvel.

Compte tenu de la popularité du personnage, connu pour ne pas avoir la main légère quand il se bat, une deuxième saison est déjà programmée. On le sait depuis quelques mois. Mais alors que le season finale de la saison 1 vient de paraître sur Disney+, le showrunner a déjà fixé un rendez-vous pour le grand retour de Daredevil: Born Again.

Daredevil : Born Again // Source : Marvel Television

On sait déjà quand sortira la saison 2 de Daredevil: Born Again

Le 16 avril, Dario Scardapane a donc pris la parole sur son compte Instagram pour teaser les fans. Il indique : « Tout a mené à ça… C’est tellement un mélange d’émotions alors que nous clôturons la saison 1. Je suis si reconnaissant envers le casting, mon équipe et le studio pour leur confiance et leur indulgence. Mes plus grands remerciements pour Sana, Brad, Kevin, Lou, Aaron, Justin, Charlie, Vincent, Deb, Jon et tout le cirque de la folie. Et, oui, la saison 2 sera diffusée en mars 2026. »

Oui, il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de découvrir la saison 2 de Daredevil: Born Again. Un peu moins d’un an en réalité, ce qui est loin d’être un délai immense pour une série aussi ambitieuse.

Combien d’épisodes comportera la saison 2 de Daredevil: Born Again ?

À l’origine, la saison 1 de Daredevil: Born Again devait s’articuler autour de 18 épisodes. Les producteurs ont finalement décidé de la couper en deux, avec 9 épisodes pour la saison 1 et 8 pour la saison 2. Dans une interview parue sur le site de Marvel le 14 avril, la productrice Sana Amanat a confié que le tournage est actuellement en cours et que des « séquences incroyables » ont été immortalisées.

Elle s’est même permise de teaser : « C’est toujours New York, mais c’est une version différente de New York ». Celles et ceux qui ont vu l’intégralité de la saison 1 savent sans aucun doute à quoi elle fait référence. « Par chance, la saison 2 sera encore plus fun ! », conclut-elle.

Fisk ou Trump ? Telle est la question // Source : Giovanni Rufino / Marvel

Qui reviendra pour la saison 2 de Daredevil: Born Again ?

Charlie Cox sera bien évidemment de retour dans le rôle principal de Matt Murdock/Daredevil. Et il fera toujours face à Vincent D’Onofrio, alias Wilson Fisk.

On devrait aussi retrouver : Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson, via des flashbacks ?), Wilson Bethel (Benjamin Poindexter), Genneya Walton (BB Urich), Clark Johnson (Cherry) ou encore Michael Gandolfini (Daniel Blake). Une apparition de Jon Bernthal (Frank Castle) n’est pas à exclure non plus, sachant qu’il aura son propre spin-off sous la forme d’un « special ».

Tout porte à croire aussi qu’un ou plusieurs membres des Defenders devraient rejoindre Daredevil dans sa lutte pour renverser Wilson Fisk. Le héros a besoin d’un gros soutien et des personnages comme Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) et Iron Fist (Finn Jones) — vus sur Netflix — pourraient lui prêter main forte.

Bref, la saison 2 de Daredevil: Born Again réserve son lot de surprises, et de combats bien jouissifs.

Pour aller plus loin Daredevil: Born Again est-elle à la hauteur de la série Netflix ? Voici la réponse point par point

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama