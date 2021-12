The Game Awards 2021 : comment suivre les Oscars du jeu vidéo diffusés cette nuit

C’est dans la nuit de jeudi à vendredi qu’aura lieu la cérémonie des The Game Awards 2021, l’équivalent des Oscars pour le jeu vidéo. Outre le nom des lauréats, ce sera l’occasion de découvrir des nouvelles annonces.

Dans quelques heures, nous connaîtrons l’identité du meilleur jeu de l’année, soit celui qui succèdera à The Last of Us Part II. C’est en effet dans la nuit de jeudi à vendredi que se tiendra la cérémonie des The Game Awards 2021, toujours présentée par Geoff Keighley.

Comment voir la cérémonie des The Game Awards 2021 ?

L’événement sera diffusé dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 décembre, à partir de 00h30 du matin, heure française. Autant dire que la nuit sera ultra courte pour celles et ceux qui voudront le suivre.

Quand ? Le vendredi 10 décembre, à 00h30 du matin ;

Le vendredi 10 décembre, à 00h30 du matin ; Où ? Un peu partout, comme sur Twitch, YouTube (en 4K), ou encore Twitter.

Un peu partout, comme sur Twitch, YouTube (en 4K), ou encore Twitter. Quoi ? Des prix pour les jeux vidéo qui ont marqué les esprits ces derniers mois et des grosses annonces pour ceux à venir.

Que peut-on attendre des The Game Awards 2021 ?

L’un des six jeux suivants remportera le prix le plus convoité : Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village et Metroid Dread. Un favori se dégage nettement — Deathloop et ses 8 nominations en tout — mais attention aux deux challengers sérieux (Psychonauts 2 et It Takes Two) et/ou à une éventuelle surprise (Resident Evil Village s’est illustré aux Golden Joystick Awards).

Au-delà des récompenses qui, finalement, ne changeront pas grand-chose de la perception qu’on pourrait avoir de ces différents jeux, la cérémonie des The Game Awards 2021 sera surtout l’occasion de nouvelles annonces. On rappelle, par exemple, que Microsoft avait montré la Xbox Series X pour la première fois à l’occasion de l’édition 2019. L’an dernier, on avait pu apprécier des images d’un nouveau Perfect Dark, de The Callisto Protocol ou encore d’un futur Dragon Age.

Dans un entretien accordé à For The Win le 6 décembre, Geoff Keighley a indiqué qu’il y aura quatre ou cinq annonces du niveau d’Elden Ring. « L’année dernière a été particulièrement difficile à cause de la pandémie — beaucoup de choses ont été décalées (…). Mais, cette année, plus particulièrement pendant les 30 à 45 premières minutes du show, nous aurons des choses majeures », tease-t-il. Il se murmure ainsi qu’un certain Alan Wake 2 pourrait faire son apparition.

Notre chouchou :3 // Source : Capture Xbox

Ce qu’on est sûr de voir : Sting et Imagine Dragons pousser la chansonnette entre deux récompenses. Bienvenue aux NRJ Music Awards (eh oui).

Ce qu’on rêve de voir : une nouvelle bande-annonce de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec un nom et une date si possible (c’est bientôt Noël, après tout).

Ce qu’on ne verra pas : une Switch Pro.