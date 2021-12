PS5 : voici les premières manettes DualSense pour les joueurs exigeants

Scuf Gaming, marque spécialisée dans la conception d’accessoires pour les jeux vidéo, a annoncé ses premières manettes à destination de la PS5. En résumé, il s’agit de DualSense « Pro ».

Il y a quelques semaines, Scuf Gaming a lancé des manettes plus professionnelles à destination des joueurs Xbox — un moyen d’accompagner idéalement les propriétaires d’une Xbox Series S et/ou d’une Xbox Series X. On attendait l’équivalent pour la PS5 et la voici : dans un communiqué publié le 7 décembre, l’entreprise présente la manette Reflex, déclinée en trois variantes à partir de 219,99 €.

À ce prix, la manette Reflex s’adresse bien évidemment à celles et ceux en quête d’une expérience de jeu plus pointue. L’accessoire est doté de quelques fonctionnalités exclusives susceptibles de faire gagner quelques millièmes de secondes en réactivité une fois plongé dans une partie intense. Sans oublier les quelques options de confort qui permettent d’améliorer l’ergonomie, ou encore la durabilité en nette hausse (comme l’a prouvé l’Instinct Pro que nous avons testée).

Manette Scuf Gaming Reflex Pro pour PS5 // Source : Scuf Gaming

Qu’apporte les manettes très chères de Scuf aux propriétaires d’une PS5 ?

Scuf Gaming a appliqué la même philosophie qu’avec la manette Xbox : prendre le modèle de base et le faire évoluer. Par conséquent, la Reflex et la Reflex Pro ne perdent aucune spécificité de la DualSense, notamment ses fonctionnalités les plus avancées (gâchettes adaptatives, retour haptique). Esthétiquement, elles conservent aussi la forme de la manette conçue par Sony, que nous ne manquons jamais de plébisciter pour l’expérience qu’elle procure.