Alors que la diffusion de la saison 4 de Star Trek Discovery démarre outre-Atlantique, vous avez sans doute remarqué que la série a totalement disparu de Netflix. Et a priori, elle n’y reviendra pas. L’accord entre ViacomCBS et Netflix a pris fin sans être renouvelé, ce qui signifie que Discovery quitte le catalogue à l’international.

Où regarder légalement Star Trek Discovery en France, et quand ?

La situation a pris au dépourvu les fans de la série, qui n’ont pas manqué de partager leur fureur sur les réseaux sociaux. Des acteurs comme Anthony Rapp, qui incarne Paul Stamets, ont partagé leur « mécontentement » et leur « frustration ».

Cela a fait réagir la franchise Star Trek qui, dans un tweet intitulé « Nous vous avons entendus », a publié un message expliquant chercher à apporter le plus rapidement possible un accès international à cette nouvelle saison.

Le problème, c’est que Paramount+, la plateforme qui produit et diffuse Star Trek Discovery, n’est pas disponible dans beaucoup de pays européens… et pas du tout en France. Vous ne pourrez donc pas y accéder via cette plateforme.

Sur le site de la franchise Star Trek toutefois, on apprend que dans l’hexagone, cette nouvelle saison pourra être visionnée sur PlutoTV. Il s’agit d’une plateforme de visionnage gratuite financée par la publicité (oui c’est une télévision en résumé).

La diffusion démarre ce vendredi 26 novembre 2021 avec les deux premiers épisodes.

Le site précise également qu’en France comme dans d’autres pays d’Europe, « nous rendrons la saison 4 disponible à l’achat sur les plateformes en ligne participantes, à partir du vendredi 26 novembre ». Cette mention fait normalement référence à la possibilité d’acheter la saison épisode par épisode, par exemple sur iTunes, comme c’est le cas pour certaines séries diffusées sur les networks américains.

La situation reste relativement peu claire : la plateforme PlutoTV est plus que méconnue, et l’information sur le sujet n’est pas facile d’accès. Il est difficile, dans ce contexte, de ne pas en conclure qu’une vague de piratages de la saison 4 est imminente… Il est dommage d’en arriver à une configuration si ubuesque, pour une production de cette ampleur d’une franchise majeure.

