Avant de voir la série TV Hawkeye sur Disney+, certains films Marvel peuvent aider à se rappeler quelques éléments sur le personnage.

L’archer de l’univers cinématographique Marvel (MCU) est le nouveau héros bénéficiant de sa propre série Disney+, en cette fin 2021. Le premier épisode de Hawkeye est attendu ce mercredi 24 novembre. La série signe le retour de Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton, et introduira également un nouveau personnage : Kate Bishop, interprétée par Hailee Steinfield.

Comment se préparer à voir Hawkeye ? Jusqu’à présent, le personnage de Clint Barton est l’un de ceux qui ont été le moins approfondi du MCU, bien qu’il apparaisse dans plusieurs films. Le public n’a pas eu l’occasion de le découvrir véritablement.

Sa première apparition date de Thor, en 2011. Son rôle y est si mineur qu’il s’agit plutôt d’un caméo introductif. Ce film n’a donc pas d’importance particulière. Mais après Thor, dans quels films est-il inclus et quelles apparitions sont vraiment importantes ? Voici la liste de ce qu’il faut regarder ou pas pour partir sur de bonnes bases — tous ces contenus sont disponibles sur Disney+.

Avengers

Le premier rôle véritable de Hawkeye est dans Avengers, car il est présent dans la base du SHIELD lorsque celle-ci est attaquée par Loki. Ce dernier prend possession de l’esprit de Clint Barton pour le retourner contre ses pairs. Dès ce premier film, sa relation d’amitié avec Black Widow apparaît déterminante dans l’histoire. À revoir si vous voulez éventuellement vous rappeler les origines de Clint Barton dans la franchise, mais ce n’est pas clé.

Avengers : l’ère d’Ultron

C’est le deuxième Avengers, intitulé L’ère d’Ultron, qui est selon nous l’un des deux films les plus importants à voir pour se mettre dans le bain de Hawkeye. Durant ce long-métrage, l’équipe de superhéros et superhéroïnes se cache dans la maison familiale de Clint, où l’on rencontre sa famille. Son attachement aux siens transparaît à plusieurs reprises. Or, sa famille sera évidemment de retour dans la série TV.

Captain America : Civil War

L’apparition de Hawkeye dans Captain America : Civil War est franchement mineure, tant et si bien que le visionnage n’est clairement pas nécessaire avant la série.

Avengers : Endgame

Bon, évidemment, Avengers : Endgame est un moment déterminant pour l’intégralité des membres de l’équipe des Avengers. Le film a donc son intérêt pour quasiment tous les films et séries de la phase 4 Marvel. Sauf qu’a priori, si le MCU vous intéresse, vous avez déjà en tête les éléments clés à la fin de ce (très, très) long-métrage, ce n’est donc peut-être pas la peine de revoir Endgame avant Hawkeye.

Black Widow

Clin Barton / Jeremy Renner ne fait qu’un vague caméo dans Black Widow, laquelle sera absente de la série. Toutefois… le film est important en raison de Yelena Belova, la nouvelle Black Widow interprétée par Florence Pugh. On sait que celle-ci fera équipe avec Clint Barton et Kate Bishop dans Hawkeye. Voir ce long-métrage permet donc de faire le lien et de connaître ce nouveau personnage du MCU : c’est sans doute le deuxième film clé à voir avant la série.

Il y a donc une base de trois films relativement clés pour Hawkeye : le premier Avengers, puis Avengers : l’ère d’Ultron, et enfin Black Widow. Mais la série servira à donner des couleurs à un personnage qui a été très peu écrit au fil des films Marvel. En soi, revoir ces films n’est donc pas entièrement essentiel pour la série, laquelle sera la première vraie incursion dans la psychologie et la vie de Clint Barton.

