Les jeux du nouveau service Netflix Gaming pourront être joués sur iOS, mais Netflix ne pourra probablement jamais les intégrer à son application, au vu des règles strictes d'Apple.

Netflix Gaming sera disponible sur iOS d’ici peu, a révélé le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter spécialisée dans la tech pour Bloomberg, le 7 novembre 2021, soit moins d’une semaine après le lancement des jeux vidéo de Netflix sur Android.

Les jeux qui seront accessibles devront être téléchargés individuellement un par un, et il sera possible simplement de les ouvrir via l’application Netflix, comme c’est actuellement aussi le cas sur Android. Mais selon le reporter, cette contrainte pourrait durer bien plus longtemps sur iPhone.

Netflix Gaming est en effet actuellement disponible uniquement sur Android, sous la forme de cinq jeux vidéo offerts aux abonnés et abonnées Netflix, sans coût supplémentaire en plus de l’abonnement mensuel. Il faut toutefois les télécharger via le Google Play Store indépendamment pour pouvoir y jouer.

À ce jour, l’app Netflix qu’il y a sur vos smartphones ne permet pas de télécharger ces jeux ou d’y jouer directement dans l’application. Cependant, cela pourrait évoluer positivement dans un futur proche sur Android : à terme, il semble logique que Netflix intègre son propre service de jeu dans le cloud dans son app. Cette possibilité est envisageable sur Android. Pas sur Apple.

Les règles d’Apple interdisent un magasin de jeu dans une app tierce

Apple n’autorise pas les développeurs tiers à créer des applications « tout en un » de gaming, qui hébergent plusieurs jeux vidéo accessibles en streaming.

Dans ses règles d’utilisation, Apple explicite clairement que la seule manière pour un tel service d’exister est à travers un compromis : chaque jeu doit « être soumis aux règles de l’App Store en tant qu’app individuelle, doit avoir une page sur l’App Store, apparaître dans les recherches, pouvoir être contrôlée par l’option Temps d’Ecran », peut-on lire.

C’est probablement ce vers quoi Netflix se dirige : la fiche du jeu Stranger Things : 1984 sur l’App Store US vient par exemple d’être mise en ligne (mais elle n’est pas encore accessible en France sur iPhone ou iPad).

Apple autorise bien l’existence d’une « application de catalogue » qui permette de recenser chaque lien individuel vers une app de jeu, mais la tolérance s’arrête à cette agrégation. À ce jour, les règles de l’App Store interdisent donc strictement l’existence d’une app « tout en un », et donc à Netflix d’incorporer un catalogue de jeux jouables et téléchargeables directement dans son app. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que plusieurs services comme Google Stadia (il faut passer par la PWA) ou Xbox Cloud Gaming ne sont pas vraiment présents sous leur forme « classique » sur iOS.

Pour que Netflix puisse arriver à ses fins, la seule solution serait donc qu’Apple change ses règles pour lui. À ce jour, on en est encore loin.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo