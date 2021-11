Netflix vient de lancer son offre de « gaming » en France. La plateforme de streaming propose 5 jeux mobiles auxquels seules les abonnées Netflix peuvent avoir accès. Voici les jeux proposés sur Android (les iPhone y auront le droit plus tard).

Netflix Gaming est arrivé en France. Après des mois de rumeurs et un premier lancement en Pologne, le service de jeux vidéo édité par le géant du streaming va être rendu disponible, ce 2 novembre 2021, à tous les abonnés français. L’information nous vient de nos confrères de Frandroid. Ce lancement arrive plus tôt que prévu, puisque les différentes fuites que l’on avait vues sur le sujet pointaient plus vers une officialisation de l’offre début 2022.

Pas question ici de jeu en streaming à la manière d’un Google Stadia ou de Nvidia GeForce Now. L’offre de jeux de Netflix sera constituée de jeux mobiles tout ce qu’il y a de plus classique, qu’il faudra télécharger sur son smartphone ou sa tablette Android. Les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone, ou celles et ceux qui surfent sur un PC ou un Mac, devront attendre encore quelque temps. Pour le lancement de Netflix Gaming, seul l’OS de Google est concerné.

Pour profiter des jeux, tout se passe dans l’espace jeu de l’app Netflix, qui renverra vers le magasin d’app de Google pour obtenir les différents jeux. Tous les profils d’un compte pourront accéder à l’espace jeu et l’option sera comprise dans l’abonnement, pas besoin de débourser de sommes supplémentaires.

Les premiers titres disponibles auront pour mission d’incarner « le début […] d’une grande expérience de jeu ». La plateforme espère qu’en diversifiant son offre et en allant au-delà du simple contenu vidéo, elle pourra convaincre d’éventuels internautes de s’abonner à son service. Car oui, il faudra obligatoirement être doté d’un abonnement Netflix (à partir de 8,99 euros par mois) pour jouer à la plupart des titres commercialisés par la plateforme. Un argument de poids pour recruter des clients, si la plateforme parvient à imposer ses jeux comme des titres à la mode.

Petit tour d’horizon des jeux qui sont proposés au lancement de Netflix Gaming.

Stranger Things 3 : le Jeu

Seuls titres qui ne nécessitent pas d’être abonné à Netflix pour jouer, Stranger Things 3 : le jeu exploite la série à succès de Netflix pour proposer un beat ’em up façon années 80. Vous pourrez y incarner un des douze personnages de la série, qui aura pour mission de défendre la petite ville de Hawkins, envahi par les créatures de l’Upside down.

Le jeu pourra se jouer seul ou en mode coopératif local. Chaque personnage aura des capacités et des pouvoirs spéciaux qui lui permettront de traverser les différents tableaux avec plus ou moins de facilité. Les graphismes façon 16-bits et le rendu 3D isométriques permettent au jeu de coller à l’époque de l’histoire.

Stranger Things 1984

Stranger Things 1984 est un deuxième jeu tiré de la série Netflix. Ici, on est face à un jeu d’action-aventure ou il faudra résoudre différentes énigmes qui vous enverront au travers de tous les coins de la ville d’Hawkins.

Le jeu à des allures de Zelda avec des trésors à trouver et des monstres à éliminer sur le chemin. L’idée derrière Stranger Things : 1984 est de faire un jeu « auquel nos héros auraient pu jouer à leur époque » selon Netflix.

Shooting Hoops

Pas tiré d’une licence Netflix, Shooting Hoops est un jeu beaucoup plus casual, destiné à celles et ceux qui veulent tuer le temps entre deux arrêts de bus ou de métro.

Comme beaucoup de jeu de ce genre, Shooting Hoops va en faire faire appel à votre adresse pour tenter de faire rentrer des ballons de basket dans un panier… mais à coup de fléchette accrochée aux ballons. Il faudra ruser pour prendre en compte la physique des objets afin de mettre un maximum de points.

Card Blast

Le 4e jeu proposé par Netflix est cette fois un titre mêlant casse-tête et poker. Dans Card Blast, il faut remporter des manches en plaçant les bonnes cartes au bon moment pour créer des fulls, des paires, des suites, etc.

Le jeu décrit comme « un casse-tête exaltant où l’habileté doit être doublée d’un peu de chance » ressemble graphiquement à un titre comme Candy Crush. Card Blast exploite même des mécaniques de gameplay similaires avec des bonus qui peuvent débloquer une situation impossible. Il sera possible de jouer seul ou en ligne.

Teeter Up

Le cinquième et dernier jeu qui accompagne le lancement de Netflix Gaming en France est Teeter Up. Pensé pour de petites parties rapides, le jeu vous demandera de guide une balle dans un trou en la faisant tenir en équilibre sur une plateforme.

En tapotant sur votre écran, il sera possible de faire bouger votre plateforme et votre balle pour la faire arriver à l’endroit voulu. Le jeu propose 150 niveaux ou la gravité viendra vous challenger.

Et après ?

Les premiers titres proposés par Netflix sont donc un mix entre jeux passe-temps et expérience originale issus de l’univers Netflix.Il n’est donc pas uniquement question de nourrir le buzz autour des contenus Netflix. Comme Frandroid le précise, la volonté de Netflix est de viser un public « familial » qui ne veut pas nécessairement se lancer dans de grandes aventures de plusieurs heures.

Ce n’est cela dit qu’un début, puisque, toujours d’après Frandroid, Netflix serait en train de travailler avec de nombreux autres studios, dont les Français de Gameloft, à qui on doit notamment la série de jeux Asphalt. Le but étant de « constituer une bibliothèque de jeux qui réponde aux envies de chacune et chacun d’entre vous. »

Netflix n’arrive donc pas avec d’immenses ambitions, mais se contente de tâter l’eau pour jauger l’adhésion du public à un écosystème Netflix étendu.

Si vous n’avez pas encore accès à Netflix Gaming, patientez un peu, le déploiement de la fonctionnalité est en cours ce mardi 2 novembre.

