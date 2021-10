dbrand a trouvé une parade pour commercialiser des plaques de personnalisation pour la PS5 : revoir le design, ce qui devrait protéger l'entreprise contre d'éventuelles poursuites judiciaires.

Qui arrêtera la marque dbrand de commercialiser des plaques de personnalisation pour la PS5 ? Pas une simple lettre de menaces de Sony visiblement… Après avoir accepté de retirer son produit Darkplates — des copies noires de celles blanches livrées avec la console –, l’entreprise riposte avec… un tout nouveau design. Comme le rapporte The Verge dans un article publié le 19 octobre, dbrand espère cette fois passer à travers les mailles du filet.

dbrand s’attend-t-il à une contre-attaque de Sony ? « La réponse ? Probablement. Sauf qu’ici, nous avons créé un design 100 % original les privant d’une base légale pour brandir l’argument de l’infraction. S’ils veulent essayer, ils feraient mieux d’être prêts à payer nos frais de justice », indique l’entreprise, toujours aussi arrogante dans sa communication.

À quoi ressemblent les nouvelles plaques PS5 de dbrand ?

Pour ne pas être inquiétés par Sony, dbrand avait prévu le coup, et repensé le design de ses plaques PS5. Et le fabricant a poussé le concept très loin. Ainsi, il a arrondi les angles (littéralement et figurativement) et ajouté une sortie d’air de chaque côté, située au niveau de l’immense ventilateur. Comme on peut le constater sur les images, la PS5 change totalement de look avec ces « Darkplates 2.0 », disponibles en noir, en gris ou en blanc (pour les deux versions de la console). Elle est moins agressive et futuriste — plus passe-partout.

Pour présenter la Darkplates 2.0, dbrand mise toujours sur l’ironie et la provocation : « Imaginez : vous êtes une entreprise qui vaut 15 000 000 000 000 ¥ et qui a dépensé une petite fortune pour concevoir une nouvelle console. Une entreprise privée gérée par des robots la transforme en noir. Le monde se réjouit. Vous êtes furieux. Vous évacuez votre frustration grâce à une équipe d’avocats. Ils font leur job. Désormais, sous la menace d’un procès, les robots doivent repenser le design des Darkplates… tout en s’armant d’une défense légale. Il va sans dire que les angles ont été arrondis. De rien. »

Et à dbrand de conclure : « On sera peut-être dans une prison haute sécurité d’ici la fin de l’année mais, au moins, votre PlayStation 5 aura un design indiscutablement original. »

Les Darkplates 2.0 sont d’ores et déjà disponibles au prix de 59,05 $ — ou 71 $ avec la livraison vers la France (un peu plus de 60 €). Attention, le succès est au rendez-vous : les deux premières vagues sont en rupture de stock et, désormais, les prochaines livraisons ne sont pas attendues avant janvier 2022.

