Le DC Fandome se tient ce samedi 16 octobre.

Les fans de DC Comics ont dorénavant droit à un événement annuel, en octobre : DC Fandome. Cette année 2021, cela se tient le samedi 16 octobre 2021. Tout sera transmis en direct. Différents panels thématiques vont s’enchaîner.

Voici les annonces les plus attendues sur les jeux, films et séries TV. Cet article sera mis à jour lorsque les révélations seront diffusées.

Comment suivre le DC Fandome ?

Le DC Fandome est retranscrit en direct sur plusieurs plateformes de DC Comics :

Youtube

Twitch

Le site officiel du DC Fandome

The Batman

Le film The Batman, avec Robert Pattinson en Chevalier Noir, est sans aucun doute ce qui est le plus scruté pour cette convention. D’autant plus que le teasing sur ce nouveau long métrage bat son plein. Le compte Twitter The Batman a diffusé une mini vidéo, tandis que Matt Reeves — le réalisateur — a publié une image issue du film.

Gotham Knights et Kill the Suicide Squad

Pas moins de deux jeux vidéo DC débarqueront bientôt sur les consoles : Gotham Knights, par Warner Bros. Montréal, et Kill the Suicide Squad, par Rocksteady. DC a teasé « deux révélations » au sujet de ces jeux, ce qui pourrait correspondre à de nouvelles images, vidéos, ou bien des dates précises de sortie.

Black Adam et The Flash

Deux autres films, après The Batman, sont attendus bientôt dans la franchise DC : Black Adam (avec Dwayne Johnson) et The Flash (avec Ezra Miller). Il semblerait, d’après les annonces préliminaires de DC, qu’il n’y aura pas de trailers, mais un « first look » pour Black Adam (peut-être une image ou un mini teaser) et un « sneak peek » pour The Flash (ce qui correspond en général à une petite scène extraite du film, ou des images).

Enfin, vous n’en avez peut-être jamais entendu parler, mais sachez qu’un film d’animation appelé DC League of Super-Pets, dédié au chien de Superman, devrait aussi se dévoiler avec de nouvelles images.

Plein d’images des séries TV

Le DC Fandome diffusera de nouveaux trailers pour les prochaines saisons ou épisodes des séries TV labellisées DC ou Vertigo : Superman & Loïs, Batwoman, Stargirl, The Flash, et même Sweet Tooth. Un hommage sera également rendu à Supergirl, qui rend sa cape fin 2021. Mais il s’agit là d’images de séries TV déjà connues, et les regards seront surtout portés vers la nouvelle série DC très attendue : Naomi. On devrait avoir un premier teaser, vidéo ou en images, de cette production centrée sur une héroïne qui, de sa petite ville américaine, se retrouvera transportée dans le gigantesque multivers.

