Rocksteady est sorti du silence. Le studio à l'origine de l'excellente trilogie Batman: Arkham travaille sur un jeu vidéo adapté de Suicide Squad. On le découvrira le 22 août prochain.

Après avoir développé la très appréciée trilogie Batman : Arkham et le spin-off VR, Rocksteady Studios s’est terré dans l’ombre. On s’est longtemps demandé sur quoi le talentueux studio pouvait bien travailler. Grâce à un tweet publié le 7 août, on connaît désormais la prochaine licence sur laquelle il est concentré : ce sera donc Suicide Squad, dont l’adaptation en film avait copieusement déçu.

Le maigre teaser de Rocksteady Studios est en réalité un rendez-vous à prendre pour le 22 août, date à laquelle se tiendra le DC Fandome — un événement virtuel centré sur les futures productions DC Comics. Le jeu vidéo de Rocksteady Studios fera partie des festivités.

Un affrontement entre Suicide Squad et Justice League ?

Le futur blockbuster de Rocksteady Studios devrait donc nous mettre dans la peau des méchants. Selon des indiscrétions signées Eurogamer au mois de juin dernier, le nom complet pourrait être Suicide Squad : Kill The Justice League. Cette rumeur constitue une bonne indication de ce que serait le jeu, à savoir une guerre entre les membres de Suicide Squad et ceux de la Justice League. Sur l’affiche partagée par Rocksteady Studios, on peut découvrir la silhouette d’un Superman très énervé. « Cible confirmée » peut-on lire alors que la tête du superhéros est clairement dans un viseur.

Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur cette adaptation : quelle année de sortie ? Quelles plateformes concernées ? Quel casting de super-vilains ? Quel type d’expérience ? Avec la trilogie Batman : Arkham, Rocksteady Studios a fait montre de sa maîtrise du genre action/aventure en monde ouvert : de la place accordée à la narration au respect des univers DC Comics, en passant par le contenu annexe, tout est réussi. Dans Batman : Arkham Knight, le studio s’est même permis d’ajouter un véhicule pour agrémenter le gameplay. En toute logique, le jeu vidéo Suicide Squad s’appuiera sur ce savoir-faire.

En plus de ce Suicide Squad, on pourrait incarner une nouvelle fois Batman dans un jeu conçu par Warner Bros. Montréal, qui avait donné naissance à Batman : Arkham Origins (relié à Suicide Squad par une scène post-générique). En début d’année, on avait eu droit à un peu de teasing sur Twitter.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo