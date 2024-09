Lecture Zen Résumer l'article

Le premier épisode de la série The Penguin, spin-off du film The Batman, suit les tribulations du Pingouin (Colin Farrell) dans une ville de Gotham qui affiche un visage inquiétant. Mais pourquoi diable est-elle inondée dans la production de Max ?

Disponible en exclusivité sur Max depuis le 20 septembre 2024, The Penguin est une série dérivée du film The Batman — adaptation signée Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le costume du super-héros. Dans ce spin-off, il n’est pas question de voir une nouvelle aventure du justicier masqué, mais plutôt de s’intéresser à l’ascension dans le monde du crime du Pingouin, méchant incarné par Colin Farrell (méconnaissable dans le costume).

L’unité de lieu de The Penguin est logiquement la même que celle de The Batman : la célèbre ville de Gotham, gangrénée par la corruption et la violence. On remarquera aussi que la série fait état de rues inondées. Mais pourquoi Gotham est-elle dans cet état au début de The Penguin ? L’explication est simple, mais trop vite expédiée en introduction du premier épisode.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur le film The Batman.

Attention spoilers sur la fin de The Batman !

Ce qui se passe dans The Batman est important pour voir The Penguin

The Penguin se déroule très exactement une semaine après les événements de The Batman. Dès lors, tout ce qui se passe dans le film de Matt Reeves a un impact sur l’intrigue de The Penguin et la situation dans laquelle se trouve la ville de Gotham.

Pour rappel, dans The Batman, on assiste à une enquête sur un mystérieux terroriste répondant au nom de l’Homme-Mystère (un orphelin auquel personne n’a jamais prêté attention et qui se sent abandonné). Ce dernier s’en prend aux grandes figures de la ville (y compris celles de la Pègre, comme Carmine Falcone) pour dénoncer la manière dont le pouvoir est pourri jusqu’à la moelle.

Il est même parvenu à rassembler une troupe de fanatiques pour attaquer Gotham, avant de se livrer pour être enfermé à l’asile d’Arkham (où il fera une rencontre cruciale). Son but ultime est vraiment de punir la ville.

Gotham à la fin de The Batman // Source : Capture d’écran YouTube

Pour parvenir à ses fins, l’Homme-Mystère entreprend de faire disparaître Gotham de la carte en inondant ses rues, c’est-à-dire en faisant exploser ses digues. Pour déjouer ce plan machiavélique, Batman s’efforce de sauver un maximum d’habitants (devenant alors un vrai héros à leurs yeux) mais il ne peut que constater les dégâts : « Mercredi 6 novembre. La ville est sous l’eau. La Garde Nationale arrive. La Loi martiale est en vigueur. Mais le crime ne dort jamais. Les pillages et l’anarchie vont augmenter dans les endroits de la ville où personne ne peut aller. »

Bref, c’est le chaos à Gotham, qui est donc en reconstruction au tout début de The Pinguin. Et, fort logiquement, une semaine ne suffit pas pour redonner un visage reluisant à la ville.

