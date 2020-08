Une bande-annonce et sept minutes de gameplay ont été révélées lors de la convention virtuelle DC Fandome ce samedi.

Le titre du jeu, connu depuis quelques semaines, le laissait déjà présager, mais c’est dorénavant confirmé : le prochain jeu Batman se fera sans le Chevalier noir lui-même. Par contre, il y aura la « Bat-Family » et une célèbre organisation criminelle. Lors de l’événement DC Fandome, ce samedi 22 août 2020, le jeu de Warner Montréal a enfin été présenté. Et pas qu’un peu ! Nous avons eu droit non seulement à une bande-annonce montrant quelques bouts de l’histoire, mais aussi à sept minutes de gameplay walkthrough.

Le jeu Gotham Knights permettra d’incarner quatre personnages héroïques de Gotham : Batgirl, Robin, Nightwing et Redhood. Le gameplay met clairement en avant un style de jeu et des capacités différentes pour chaque personnage jouable — que ce soit au niveau des armes, des compétences ou des mouvements de combat. Dans la vidéo, on peut voir par exemple Batgirl à moto, mobiliser un grappin.

Un mode coop de prévu

Du côté du récit, Bruce Wayne, alias Batman, est soi-disant mort. Seule sa relève peut donc assurer la protection de la ville contre le chaos, assez inévitable. Il faudra affronter notamment la Cour des Hiboux, une organisation criminelle qui cherche à prendre le contrôle de Gotham, dans l’ombre. Une situation quelque peu étonnante, car dans les comics, c’est plutôt le Chevalier noir qui doit se confronter à la Cour des Hiboux. Le jeu offrira donc un récit vraisemblablement neuf, ou en tout cas librement adapté.

Dans ses graphismes et son style, le gameplay montre un jeu qui ressemble tout de même énormément aux opus « Arkham ». Cela ne devrait pas être dépaysant, mais espérons quelques innovations. D’ailleurs, Gotham Knights aura un mode coop assez développé, mais qui ne devrait apparemment pas prendre le dessus sur le solo — il ne faut donc pas s’attendre à un jeu-service. La vidéo de gameplay laisse également poindre un aspect semi-RPG, qui reste à confirmer. Enfin, ce sera un open world, d’après la présentation qui en est faite.

Ces images sont toutes largement prometteuses. Même si les fans sont déçus de l’absence de Batman (il pourrait toutefois apparaître à la fin du jeu, qui sait), il faut relever que choix spécifique de ces quatre héros est excellent, puisqu’ils sont parmi les plus intéressants de DC Comics du côté de Gotham. Dans la bande-annonce, le jeu est annoncé pour 2021.

