Une version modifiée de The Legend of Zelda: Breath of the Wild montre à quoi le jeu d'action/aventure pourrait ressembler sur une console ultra puissante. Cela donne envie.

Nintendo a vendu un peu plus de 89 millions de Switch dans le monde. Mais même les propriétaires de cette console les plus enthousiastes ne diront pas qu’ils l’ont achetée pour sa puissance. Le firme nippone joue sur un autre terrain, misant sur la variété de son catalogue et la polyvalence de sa console pour convaincre. Il n’empêche, on aimerait bien voir certaines de ses exclusivités marquantes avec des graphismes de meilleure facture. Comme c’est le cas de cette version modifiée — sur PC — de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Spécialiste des modifications, Digital Dreams s’est attaqué au monument de Nintendo. Et le résultat vaut franchement le détour : le développeur a retravaillé les textures pour atteindre un rendu sans équivalent, en 8K et avec du ray tracing pour sublimer les environnements de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Une vidéo a été partagée sur YouTube le 31 juillet.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild, en version next gen

Lancé en même temps que la console, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est une production qui s’appuie sur sa direction artistique envoutante pour plonger les propriétaires de la Switch dans une épopée vaste, aux décors variés. Son échelle et sa générosité avaient laissé entrevoir, d’entrée, des soucis techniques — comme des ralentissements par exemple. Si cela n’a pas empêché les fans de passer des heures et des heures dans les vastes contrées d’Hyrule, ils ont beaucoup rêvé d’un The Legend of Zelda : Breath of the Wild avec des graphismes flamboyants. La longue présentation de Digital Dreams risque de leur donner quelques frissons.

Pour jouer à The Legend of Zelda : Breath of the Wild dans ces conditions, il faut s’accrocher. Il est nécessaire de pouvoir accéder à une version PC du jeu (via l’émulation) et d’installer le pack de modifications, tout en s’assurant d’avoir la configuration requise pour le faire tourner (processeur Ryzen 9 3900x, carte graphique RTX 3090, 32 Go de RAM pour le PC de la vidéo).

Digital Dreams va jusqu’à affirmer que c’est plus beau que la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild — attendue sur Nintendo Switch. Cette boutade vient surtout rappeler qu’on aimerait être en possession d’une Switch plus puissante pour jouer dans ces conditions. Ce que ne sera pas la future version de la console, simplement équipée d’un écran OLED.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo