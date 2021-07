Voici les « easter eggs » majeurs de cet épisode 5 de la saison 1 de Loki, disponible sur Disney Plus.

Après un final d’épisode 4 riche en rebondissements, l’intrigue de Loki s’est poursuivie avec un épisode 5 plus tranquille, servant de transition pour mettre peu à peu en place les éléments de résolution pour le season finale de la semaine prochaine. Peu de révélations sont à l’ordre du jour (c’est peu dire), mais l’épisode était toutefois criblé de références et de clins d’œil — voire peut-être aussi d’indices. Alors que Loki a été « brouillé », il atterrit dans le Néant, une bulle temporelle aux allures post-apo où sont rejetés tous les variants attrapés par le TVA. Sylvie décide de l’y rejoindre. Au cours de l’épisode, Loki, Sylvie et quatre autres variants Loki se regroupent pour affronter l’entité monstrueuse qui menace le Néant : Alioth. Attention, cet article contient (forcément) des spoilers. Alioth Comment s’abonner à Disney+ : Sur le site de Disney+ avec l’abonnement d’un an à 89,99 € ou 8,99 € par mois ;

Dans les offres Canal+ à partir de 24,90 € par mois. Alioth était central à cet épisode, il n’était donc pas possible de passer à côté. Il faut relever que cette entité existe dans les comics, mais d’une façon un peu différente que dans Loki. Dans l’univers Marvel, Alioth est présenté comme le premier être à s’être affranchi du temps. C’est un personnage qui interagit régulièrement, dans les comics, avec Kang, un supervilain qui a établi un « royaume temporel ». Beaucoup de fans ont théorisé que Kang pourrait être mêlé, d’une façon ou d’une autre, à l’histoire de Loki. D’autant que le personnage doit être introduit en 2023 dans le prochain Ant Man. L’arrivée d’Alioth est considérée comme un indice supplémentaire, mais, à vrai dire, rien dans l’épisode ne nous explique le rôle réel d’Alioth dans le « Néant » (The Void) ni qui le contrôle.

L’hélicoptère Thanos

Lorsque les Lokis traversent les paysages post-apocalyptiques du Néant, ils croisent un hélicoptère où l’on peut lire « Thanos » inscrit sur sa coque. C’est un clin d’œil aux comics Spider-Man de 1978 de l’arc Super Stories. Thanos y pilote un hélicoptère sur lequel est inscrit son nom. Cette scène (où le titan est réputé particulièrement ridicule) a donc théoriquement existé quelque part dans le multivers de l’univers cinématographique Marvel.

Frog Thor

La scène est furtive, mais, dans cet épisode, il n’y a pas que des variants de Loki. On aperçoit aussi un variant de Thor… en grenouille. Ce clin d’œil provient des étranges histoires des « Frogs of Thunder » dans les comics.

Lors d’un premier arc, c’est Loki qui a transformé Thor en grenouille. Mais Thor conserve alors ses pouvoirs, lui permettant de vaincre brillamment un rat qui désirait en faire son repas. Il devient alors le héros des grenouilles de Central Park, où il se fait notamment un ami, une autre grenouille nommée Puddlegulp. Thor réussira par la suite à briser le sort en retrouvant son marteau. L’histoire des grenouilles du tonnerre ne s’arrête toutefois pas là.

Dans un deuxième arc, on retrouve le fameux Puddlegulp. On découvre alors qu’il s’agit originellement d’un humain, Simon Walterson, transformé en grenouille par une sorcière. Mais ce n’est pas tout : lorsque Thor a récupéré ses pouvoirs, Puddlegulp a été atteint par un éclair, lui conférant des pouvoirs proches de ceux du Dieu du Tonnerre, mais à l’échelle d’une grenouille. Simon devient alors Throg, chef de file des Pet Avengers.

Cette toute petite séquence cache donc en elle tout un pan méconnu du grand public des comics Marvel.

À lire : Loki sera le premier héros queer de l’univers cinématographique Marvel

Asgard ressuscité

Pendant que Sylvie se concentre sur l’enchantement d’Alioth, on voit Classic Loki — le plus âgé de la bande — distraire l’entité en produisant l’illusion d’une ville. Cette dernière est tout simplement Asgard, le royaume dont sont originaires Thor et Loki, et que l’on a déjà vue à plusieurs reprises dans les films.

President Loki

Parmi les variants Loki de l’épisode, l’un d’eux fait office d’antagoniste, tout à la fois conquérant et un peu ridicule : President Loki. C’est une référence à Vote Loki, un comicbook faisant la satire de l’élection présidentielle américaine de 2016 (Donald Trump contre Hilary Clinton).

Le casque de Yellowjacket

Vous apercevez, dans le Néant post-apocalyptique, un casque jaune gigantesque. C’est celui de Yellow Jacket, aka Darren Cross, qu’Ant-Man a affronté dans le premier film. À la fin de celui-ci, Yellow Jacket est propulsé dans le monde subatomique, et l’on ne sait pas ce qu’il devient. Soit il s’agit de lui, et on sait maintenant où il a fini, soit il s’agit d’un variant.

Le marteau de Thor

Le marteau de Thor apparait dans le Néant. Cela signifie qu’une des versions de Thor a été tuée… Or, c’est justement ce dont se vante Kid Loki. Peut-être est-ce donc le marteau issu de ce nexus-là.

Tour Qeng

Dans la scène d’ouverture de l’épisode, vous apercevrez une tour détruite. Mais ce n’est pas la tour des Avengers : si vous regardez bien, vous y lirez QENG. Cette entreprise a racheté la Tour Avengers à Stark Industries. Elle appartient également à une version de Kang le Conquérant. C’est donc encore une référence à ce supervilain.

Le Tribunal vivant

Lors d’une scène de cet épisode, vous verrez une grande tête en pierre, écroulée sur le sol du Néant. Les fans les plus aguerris l’ont repéré, car il s’agit du Tribunal vivant, une entité cosmique qui, comme son nom l’indique, a un rôle de juge dans le multivers. Il doit équilibrer les forces, repousser les menaces. Il doit maintenir un équilibre dans l’intégralité des dimensions parallèles du multivers. S’il a perdu la tête (littéralement), c’est que l’équilibre du multivers est bel et bien brisé.

Loki ep. 5 spoilers

–

–

–

–

–

–

–

Is that the head of the Living Tribunal ? ! ? #Loki #Marvel pic.twitter.com/PwrYpbf3Ur — Tyler Clure (@clure_t) July 7, 2021

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Loki/Marvel/DisneyPlus Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo