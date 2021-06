Ça y est, c'est l'été ! Mais vous pouvez quand même fermer les rideaux et binger les nouveaux contenus qui arrivent sur Netflix en juillet 2021. Voici une sélection.

Ok, le mois de juillet arrive, mais le temps n’est pas vraiment au rendez-vous. Pour attendre le retour du soleil, il est toujours possible de se tourner vers Netflix : la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) ajoute chaque mois de nouveau contenus. Ce mois-ci, en juillet, on trouve peu de très grosses nouveautés attendues, mais quelques productions divertissantes, et plusieurs projets français !

Comme chaque mois, Numerama vous en propose une sélection, éditorialisée. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les nouveautés de ce mois-ci, vous pouvez jeter un œil à notre liste des meilleures séries sur Netflix France.

Si vous n’avez pas encore tout rattrapé (ou « fini Netflix », comme on dit), vous pouvez toujours aller jeter un œil aux nouvelles séries et film du mois de juin 2021.

Les films qui arrivent sur Netflix en juillet 2021

Comment je suis devenu super-héros — 09 juillet

Un film de super-héros sur Netflix, fait par des Français ? Pourquoi pas ! (en plus, le casting donne envie)

Le dernier mercenaire — 30 juillet

Fear street (une trilogie) — 2 juillet, 9 juillet et 16 juillet

Écoutez si vous aimez avoir peur c’est votre problème, moi j’aime pas ça, mais les goûts et les couleurs, tout ça.

Les séries qui arrivent sur Netflix en juillet 2021

Mortel, saison 2 — 2 juillet

La saison 1 avait surpris tout le monde, réussissant à créer un univers atypique avec un petit budget. À voir si le deuxième volet transforme l’essai.

Atypical, saison 4 — 9 juillet

Une série qui ne payait pas de mine, mais a fini par s’imposer comme l’une des productions les plus douces, bienveillantes et feel good des Netflix Originals. Sauf si vous avez attendu 3 saisons entière pour que la sœur du héros embrasse enfin son crush. Là, ça commence à faire long.

Biohackers, saison 2 — 9 juillet

Mes premières fois, saison 2 — 15 juillet

Bon, nous, on n’avait pas trop aimé, mais vous faites ce que vous voulez.

Sky Roko, saison 2 — 23 juillet

Outer Banks — 30 juillet

