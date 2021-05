Netflix vient de dévoiler ses nouveautés pour le mois de juin. Au menu, des récits apocalyptiques, des cambriolages rocambolesques, de l'amour et des intrigues à n'en plus finir.

Les terrasses et les cinés ont rouvert, et la France revit ! Le couvre-feu étant maintenu à 21 h jusqu’au 9 juin (date à laquelle il passera à 23h), on est tout de même content d’avoir des services de SVoD tels que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ à disposition. La plateforme Netflix qui ajoute régulièrement des films et des séries à son catalogue vient d’ailleurs de dévoiler ses nouveautés pour le mois de juin 2021.

Les séries qui arrivent sur Netflix France en juin 2021

Bienvenu à Zombieland — 1 juin

Un classique pour les amateurs de zombies.

La délicatesse — 1 juin

Dans ce film de David Foenkinos, Audrey Tautou incarne une veuve qui va vivre une idylle surprenante avec un collègue de travail joué par François Damien.

Trois mètres au-dessus du ciel saison 2 — 03 juin

Sweet tooth saison 1 — 4 juin

Un garçon mi-humain mi-cerf qui vit une « périlleuse aventure » dans un monde post-apo, ça peut très bien comme très mal tourner. Netflix ne nous déçoit pas stp.

Feel good saison 2 — 4 juin

L’humoriste Mae Martin doit gérer à la fois sa sobriété et sa relation intense et compliquée avec sa nouvelle petite amie.

Vikings — 5 juin

Les Vikings reviennent, et ils ont toujours autant d’armes et de bateaux.

Ça croustille saison 1 — 9 juin

Lupin partie 2 — 11 juin

Assane revient, et il est toujours fana d’Arsène Lupin.

Working moms saison 5 — 15 juin

Black summer saison 2 — 17 juin

Atiye saison 3 — 17 juin

Elite saison 4 — 18 juin

Les étudiants de Las Encinas ont toujours autant d’argent et de problèmes à régler.

Nevertheless saison 1 — 19 juin

The Naked director saison 2 — 24 juin

Black Lightning saison 4 — 29 juin

Jefferson avait juré de prendre sa retraite. Mais vous savez ce que c’est, le mal, lui, ne dort jamais.

Même pas la peine — prochainement

Les films qui arrivent sur Netflix France en juin 2021

Carnaval –2 juin

Un papa hors pair — 18 juin

Kevin Hart dans le rôle d’un père déboussolé après la mort de sa femme. Un film inspiré d’une histoire vraie.

Awake — 9 juin

Une catastrophe planétaire a privé l’humanité de… son sommeil ? ?

La Casa de los flores : le film — 23 juin

America : le film — 30 juin

Les documentaires qui arrivent sur Netflix France en juin 2021

Notre planète a ses limites : l’alerte de la science — 4 juin

David Attenborough et la scientifique Johan Rockström étudient l’effondrement de la biodiversité terrestre et comment l’éviter.

Le cap des manchots saison 1 — 16 juin

