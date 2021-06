La nouvelle série Loki est désormais disponible sur Disney+. On y retrouve une version alternative du frère de Thor dans de nouvelles aventures. Voici comment la regarder en ligne.

Aujourd’hui, le premier épisode de Loki « Glorious Purpose » est disponible sur Disney+, la plateforme de SVOD de la firme américaine. La troisième série de l’univers cinématographique Marvel est, comme son nom l’indique, focalisée sur le personnage de Loki, dans une réalité alternative où il s’échappe après la bataille de New-York du premier film Avengers.

Elle sera diffusée en 6 épisodes qui sortiront chaque mercredi, durant les prochaines semaines, à compter de ce mercredi 9 juin 2021. Cela sera l’occasion de retrouver Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, en nous proposant une nouvelle interprétation du personnage avant sa rédemption.

Comment regarder Loki ?

Depuis ce mercredi 9 juin le premier épisode de la série est disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+. Le prochain suivra dès mercredi prochain, puis à intervalle d’un épisode par semaine, pour un grand final le 14 juillet 2021.

En France, il existe différentes offres pour les voir :

Avec Disney+

L’abonnement Disney+ est proposé à 8,99 euros par mois ou 89,99 euros à l’année (soit -15 %), sans engagement. Le prix a légèrement augmenté depuis l’ajout de la catégorie Star, qui a tout de même le mérite d’ajouter une grande variété de contenus sur la plateforme de streaming.

Avec Canal+

Canal+ propose de nombreuses offres qui intègrent un abonnement Disney+. Le premier prix commence à 24,99 euros par mois via une série limitée, qui propose Disney+ avec Canal+ à un prix réduit durant 2 ans, c’est une excellente offre pour profiter de deux excellents services de SVOD à un prix réduit.

Avec votre opérateur (Free, Orange)

Disney+ est disponible sur les box TV de certains fournisseurs d’accès à Internet, comme Orange sur ses forfaits fibre et ADSL via sa chaîne 68 où il est possible directement de s’inscrire à la plateforme par ce biais.

D’autres, comme Free, proposent directement une offre liée à ses abonnements Fibre/ADSL. Cela concerne plus particulièrement la FreeBox Pop et la FreeBox Delta, où toute souscription pour l’une ou l’autre offrira un abonnement Disney+ offert pendant 6 mois.

Certains liens sont affiliés. On vous explique tout ici.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Marvel Studios 2017 Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo