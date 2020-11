Que propose Amazon Prime Video pour les quatre dernières semaines de l'année ? Voilà le programme, avec beaucoup de classiques du cinéma des années 80 et 90.

La fin de l’année arrive et Amazon Prime Video va mettre une dernière fois à jour son catalogue pour 2020. Au programme, toujours des séries et des films, mais compte tenu de la proximité des fêtes de fin d’année, plusieurs longs métrages débordant de bons sentiments sont proposés. On trouve aussi plusieurs classiques du cinéma et de grandes franchises.

Les nouvelles séries sur Amazon Prime Vidéo en décembre 2020

Bates Motel, saisons 1 à 5 — 1er décembre

Le célèbre roman Psychose, qui avait inspiré Alfred Hitchock en son temps, a aussi donné des idées à la chaîne A&E, qui a produit la série Bates Motel. On y suit Norman Bates, avant les évènements contés dans le livre. L’intégralité de la série est disponible.

Bull, saisons 1 à 3 — 10 décembre

Les trois premières saisons d’un drame judiciaire, où l’on suit le fondateur d’un cabinet juridique et ses acolytes en train de mettre au point toutes sortes de stratagèmes pour faire gagner leurs clients devant les tribunaux.

The Wilds, saison 1 — 11 décembre

Une sorte d’équivalent au film Seul au monde, mais sans Tom Hanks et en série télévisée. On suit un groupe d’adolescentes sur une île déserte et à travers des flashbacks.

The Expanse, saison 5 — 16 décembre

Avant-dernière saison d’une série décrite comme un chef-d’œuvre de la science-fiction. Les droits avaient été acquis en 2018 par Amazon, qui en fait l’une de ses exclusivités. Si vous avez un abonnement, ne la manquez pas, elle fait partie de nos incontournables.

Unpaused, saison 1 — 17 décembre

Une série Amazon Original dont on ne sait pas grand-chose.

El Cid, saison 1 — 18 décembre

La Reconquista en Espagne, vue par Amazon, où les royaumes chrétiens reprennent la péninsule ibérique aux troupes musulmanes. Une série Amazon Original.

The Grand Tour, saison 4 — 18 décembre

The Grand Tour débarque à Madagascar, dans une chasse au trésor à bord de voitures. C’est une série Amazon Original.

MacGyver, saisons 1 à 3 — 21 décembre

Si vous voulez revoir Richard Dean Anderson avant qu’il ne se mette à franchir des portes des étoiles, sachez que l’intégralité de MacGyver arrive sur Amazon Prime Video. D’ailleurs, si le Richard Dean Anderson de MacGyver avait rencontré celui de StarGate, nul doute que le premier aurait réussi à coup sûr à construire une porte des étoiles fonctionnelle avec un élastique et deux trombones. Il est comme ça, Mac.

Les nouveaux films sur Amazon Prime Video en novembre 2020

Attraction 2 – Invasion — 1er décembre

Suite du premier volet, Attraction. Les effets spéciaux sont spectaculaires, l’histoire moins. Mais pour une fois, les Russes sont dans le camp des gentils.

The Lodge –1er décembre

Un film d’horreur. Comme ce n’est pas notre tasse de thé, on vous laisse voir.

La Planète des Singes — 1er décembre

La célèbre franchise, mais seulement les films depuis 2001, avec La Planète des singes, Les Origines, L’Affrontement et Suprématie.

L’ex de ma vie — 2 décembre

Une comédie, avec Géraldine Nakache.

Millénium — 2 décembre

La trilogie cinématographique, avec ses titres parfois improbables, comme La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette, ou la Reine dans le palais des courants d’air.

Logan — 2 décembre

Un film de super-héros qui traite le public en adulte ? C’est possible. C’est Logan.

Norman – Le spectacle de la Maturité — 4 décembre

Si vous aimez Norman sur YouTube, vous aimerez Norman en SVOD.

My Dad’s Christmas Date — 4 décembre

Que voulez-vous, c’est le mois de décembre.

Drive — 8 décembre

Claque cinématographique de Nicolas Winding Refn, qui a révélé Ryan Gosling. La photo, le cadre, la mise en scène, la bande-son, l’histoire… bon sang !

Bronson — 8 décembre

Autre film de Nicolas Winding Refn, avec cette fois Tom Hardy au centre de la caméra. Oui, c’est sur Charles Bronson. Attendez-vous à en prendre plein la figure.

Only God forgives — 8 décembre

Un film peut-être injustement mal aimé, car il a été espéré à tort comme une sorte de suite à Drive (oui, c’est toujours de Nicolas Winding Refn, avec encore Ryan Gosling).

The Secrets we keep — 9 décembre

Noomi Rapace dans le rôle d’une survivante des camps de concentration qui retombe des années plus tard sur un homme qu’elle identifie comme l’un de ses bourreaux. Ambiance.

Die Hard — 9 décembre

La franchise, avec Piège de Cristal, Die Hard : Belle journée pour mourir, 58 Minutes pour vivre, Die Hard 4 : Retour en enfer. Yippee-ki-yay

La Boum — 10 décembre

Dreams are my reality

The only kind of real fantasy

Avec Sophie Morceau.

La Boum 2 — 10 décembre

La suite, toujours avec Sophie Marceau.

L’Étudiante — 10 décembre

Quand Sophie Marceau n’est pas en soirée, elle bosse.

Un heureux événement — 10 décembre

Ce film est-il un heureux évènement pour le cinéma français ? En tout cas, c’est avec Louise Bourgoin et Pio Marmai.

I’m Your Woman — 11 décembre

Une femme est obligée de fuir avec son bébé après que son mari ait trahi ses partenaires. Ambiance 1970.

Le Cinquième élément — 14 décembre

Un classique de Besson (mais peut-être pas un classique de la S-F).

Le Grand Bleu — 14 décembre

Ne retenez pas votre respiration, c’est la version longue. L’un des meilleurs films de Besson.

Léon –14 décembre

Un autre très grand film de Besson. Faut-il vraiment le présenter ?

Perfect Mothers — 14 décembre

Adaptation d’un roman de Doris Lessing, Nobel de littérature. Deux femmes, amies de longue date, se retrouvent dans une situation impossible : chacune se met à avoir une aventure avec le fils de l’autre.

Toute première fois — 14 décembre

Un homosexuel qui couche pour la première fois avec une femme. Une comédie française, avec Pio Marmaï, Franck Gastambide et Camille Cottin.

Love Actually — 15 décembre

Ça dégouline de bons sentiments.

Connasse, Princesse des Cœurs — 16 décembre

Après la série Connasse en caméra cachée, le film Conasse en caméra cachée. Avec Camille Cottin.

JCVD — 16 décembre

Sans doute le film le plus décalé mettant en scène Jean-Claude Van Damme. Et sans doute l’un des plus intéressants à voir.

Nikita — 18 décembre

Encore un film de Besson ! Et toujours issu de sa meilleure période.

Baywatch : Alerte à Malibu — 21 décembre

The Rock en maillot de bain. Et un caméo de David Hasselhoff. Ça ne vole pas plus haut que la série TV. Mais est-ce que c’était ce qu’on lui demandait ?

After : Chapitre 2 — 22 décembre

Un film d’ados sans intérêt, sauf si vous êtes ado.

Sylvie’s Love — 25 décembre

Une romance dans les années 50 sur fond de jazz.

Transformers : The Last Knight — 28 décembre

Il y a donc eu un cinquième film sur Transformers ?

Crédit photo de la une : Gaumont

