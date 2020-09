La PS5 est rétrocompatible avec 99 % des jeux PS4. Mais pourra-t-on récupérer ses sauvegardes ? Le studio Insomniac Games a semé le doute dans les esprits.

Sony a annoncé la date de sortie et le prix de sa PlayStation 5 à l’occasion d’une conférence diffusée le 16 septembre en ligne. Aujourd’hui, on sait à peu près tout de la future console, mais certaines questions restent en suspens. Parmi elles, il y a le transfert des sauvegardes de ses jeux PS4. La firme nippone n’a encore rien précisé à ce sujet et Insomniac Games, en charge de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, a semé un peu plus le doute dans les esprits.

Un joueur s’est demandé s’il allait pouvoir récupérer sa partie PS4 de Marvel’s Spider-Man dans la version PS5 du jeu (qui recevra plusieurs améliorations graphiques). Réponse du studio dans un tweet publié le 20 septembre : « Les sauvegardes [PS4] ne pourront pas être transférées sur le Remaster [la version PS5]. » Insomniac Games ne parle que de Marvel’s Spider-Man, mais on peut craindre le pire tant que Sony n’aura pas donné davantage de précisions.

Interrogé par Numerama, PlayStation France a indiqué n’avoir aucune réponse à fournir pour le moment.

À lire : Tout ce que l'on sait sur la PS5

Saves won’t transfer from the original game to the Remaster — Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2020

Le trouble entourant les sauvegardes PS4 sur PS5

Sur la question des transferts de sauvegardes PS4 vers la PS5, il faut distinguer deux cas : les jeux PS4 qui seront rétrocompatibles avec la PS5 (99 % du catalogue selon les dires de Sony) et les jeux PS5 qui sont des portages améliorés. Marvel’s Spider-Man fait partie de la deuxième catégorie et la déclinaison PS5 peut être considérée comme une toute nouvelle production. Cela pourrait expliquer l’incompatibilité des sauvegardes de la version PS4 (qui serait donc un jeu différent). Le hic ? Plusieurs productions PS4 seront mises à niveau sur PS5 et il serait dommage de ne pas pouvoir retrouver sa progression à chaque fois…

Concernant les jeux rétrocompatibles, il serait très étonnant de ne pas pouvoir récupérer ses sauvegardes depuis le cloud (grâce au PlayStation Plus et via une procédure manuelle). On peut déjà le faire aujourd’hui entre plusieurs PS4 et, si Sony a bien fait les choses, cette fonctionnalité sera aussi disponible sur PS5.

En attendant plus de précision, Sony ferait bien de s’inspirer de Microsoft, qui a pensé la marque Xbox comme un écosystème cohérent et centré sur la simplicité d’utilisation. À partir du moment où vous lancez un jeu sur un appareil compatible avec votre compte, vous retrouvez automatiquement votre progression. Vous pouvez par exemple démarrer une partie de Gears 5 sur Xbox One et la poursuivre sur un smartphone Android grâce au Xbox Game Pass sans besoin de faire quoi que ce soit. Puis, vous aurez la possibilité de la terminer sur Xbox Series X, une fois que la console sera disponible.

Crédit photo de la une : Sony Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo