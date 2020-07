Insomniac Games a confirmé sur Twitter que Marvel's Spider-Man: Miles Morales proposera un mode Performance optionnel sur PS5. Il offrira la définition 4K et un framerate à 60 fps, au prix de sacrifices inconnus.

Insomniac Games tient à rassurer les futurs propriétaires de la PlayStation 5 — ou presque. Dans un tweet publié le 20 juillet, le studio a évoqué les prouesses visuelles de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, exclusivité pour le lancement de la console. Le spin-off de Marvel’s Spider-Man, disponible sur PS4, offrira bien le couple définition 4K et framerate à 60 fps.

Le doute avait été permis après des analyses réalisées par Digital Foundry, site qui décortique les performances des jeux vidéo en fonction des consoles. Néanmoins, il ne faut pas sauter au plafond trop vite : Insomniac Games évoque un mode Performance optionnel, suggérant qu’il sera nécessaire de faire quelques sacrifices pour en profiter. C’est déjà le cas pour certains jeux de la PS4.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020

Un mode Performance pour les jeux PS5

L’existence d’un mode Performance dans Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ne veut dire qu’une chose. Comme sur PS4 Pro, la PS5 ne pourra pas allier performance (les fameux 60 fps) et qualité graphique au maximum — tout au moins au lancement. Dans son message, Insomniac Games ne précise pas vraiment ce qu’implique ce mode Performance mais on peut spéculer sur la désactivation des effets liés au ray tracing et/ou une définition 4K qui ne serait pas native (le tweet indique simplement « 4K »). Aujourd’hui, il existe suffisamment d’artifices à disposition des développeurs pour créer l’illusion.

Le fait que Marvel’s Spider-Man : Miles Morales soit une exclusivité PS5 sème un peu plus le trouble quant aux capacités réelles de la console. Cette production est censée être optimisée pour tirer le meilleur de la puissance embarquée et, a priori, il sera quand même nécessaire de faire un choix. Le caractère ‘optionnel’ de ce mode Performance sous-entend aussi qu’il ne s’agira pas de l’option privilégiée par Insomniac Games. Sur PS4 Pro, plusieurs exclusivités, à l’instar de God of War, demandent aux joueurs de préférer la définition ou le framerate. La PS5 n’échappera pas à ce paramètre, qui fait penser à l’univers du PC (possibilité d’ajuster divers critères pour maximiser les performances).

Faut-il déjà faire une croix sur une PS5 capable d’offrir la meilleure résolution, le meilleur framerate et les meilleurs effets visuels ? Non : en début de génération, les développeurs ne maîtrisent pas encore tout et il y a toujours un gap entre les premiers jeux et ceux qui sortent plusieurs mois et années après.

